FOTO Prodaje se stan koji osvaja na prvi pogled: Ima čak 106 kvadrata i nalazi se nadomak Zagreba

Na prodaju je atraktivan stan površine 106 kvadrata, smješten u Strmcu, u sastavu Svete Nedelje.
Foto: Opereta nekretnine
Nalazi se na prvom katu manje stambene zgrade (1/2), izgrađene 2008. godine, a zahvaljujući održavanju i kvalitetnoj adaptaciji, stan je u vrlo dobrom stanju i odmah useljiv.
Posjeduje energetski certifikat A te urednu dokumentaciju, uključujući vlasnički list.
Stan raspolaže s 96 kvadrata zatvorenog prostora, a čine ga hodnik, open space kuhinja s blagovaonicom i dnevnim boravkom, dvije prostrane spavaće sobe te kupaonica s WC-om koja ima i prozor.
OGLAS
U ukupnu kvadraturu uračunata je i terasa, dok spremište dolazi bez dodatne naknade. Zahvaljujući funkcionalnom rasporedu, postoji mogućnost jednostavne preinake prostora i dobivanja dodatne, treće sobe s vlastitim velikim prozorom i ugodnim pogledom.
Stan je prije nekoliko godina temeljito adaptiran, pri čemu se posebna pažnja posvetila kvaliteti materijala i izvedbe. Obnovljeni su podovi, instalacije i keramika, a prostor dodatno oplemenjuje četkani hrastov parket koji osigurava dugotrajnost i toplinu interijera.
Ugrađene su i rolete te vanjska tenda oko cijelog balkona, kojima se upravlja daljinski.
Nekretnina se prodaje potpuno opremljena i namještena. Uključuje kuhinju rađenu po mjeri s kvalitetnim aparatima, sudoper, blagovaonski namještaj, prostrani ormar te perilicu i sušilicu rublja.
OGLAS
Uz stan postoji i mogućnost kupnje zasebno uknjižene garaže, ispred koje je moguće parkirati dodatna dva vozila.
Prostor je tijekom dana izuzetno dobro osvijetljen, što stanu daje dodatnu dozu ugode i prozračnosti.
Riječ je o idealnoj prilici za kupce koji traže mirno susjedstvo, kvalitetno uređen dom i useljenje bez dodatnih ulaganja, a prodaje se po cijeni od 324.000 eura.
OGLAS
