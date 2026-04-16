Iz Hrvatske stigao bez diplome, danas u New Yorku vodi kameni imperij sa 150 zaposlenih

Postoje priče koje ne slijede nikakav plan. Priča Istrijana Davora Floričića jedna je od njih. Iz Hrvatske je 1988. stigao u New York bez diplome, bez poznavanja kamena i bez jasne vizije budućnosti. Sljedeći dan već je radio i to kod sunarodnjaka s Krka koji je imao prodavaonicu pločica. Taj slučajni susret promijenio mu je život. Danas, gotovo četiri desetljeća kasnije, Floričić vodi ProDesign Incorporated, jednu od najuglednijih tvrtki za kameni dizajn u Americi, čiji radovi krase najekskluzivnije privatne rezidencije na istočnoj obali, a projekti dostižu sume koje teško možemo zamisliti.

Jedan zahod, samo mramor, 610.000 dolara. Jedan stol koji klijent nije htio preuzeti: 78.000 dolara. Jedna kuća u Hamptonu, 36 kontejnera mramora iz Slovenije: 5,5 milijuna dolara. I u svemu tome, Floričić ostaje čovjek koji kaže da nikad nije imao poslovni plan. “Imao sam par malih poslova, jedan stari kombi i jednog pomoćnika. I to je bio početak mojeg biznisa", prisjeća se danas s osmijehom.

Jedan kiks znači kraj, zato kvaliteta mora biti besprijekorna. Iza uspjeha ne stoji sreća, nego filozofija koja se kristalizirala kroz desetljeća rada za najbogatije klijente New Yorka. Za milijardere koji grade kuće za odmor vrijedne 150 milijuna dolara, arhitekte čija su imena na naslovnicama Architectural Digesta i dizajnere koji traže nešto što nitko drugi nema. U tom svijetu nema mjesta za pogrešku, jedan “kiks” i već traže nekoga drugoga.

Njegova tvrtka danas broji oko 150 radnika. Neki od njih s njim su od samog početka, od 1995. godine. Ne zato što nemaju izbora, nego zato što ProDesign nudi ono što radnici traže: stabilan posao, redovnu plaću i zdravstveno osiguranje. “Znaju da će imati posao sutra, znaju da će biti plaćeni kad dođe petak. Ljudi to gledaju", kaže Floričić, i u toj jednostavnoj rečenici krije se cijela njegova poslovna filozofija.

Hrvatska nikad nije prestala biti dio ove priče. Floričić je uvezao desetke kontejnera hrvatskog kamena, a u njegovu njujorškom showroomu i danas stoji mali kutak s materijalima iz Kampanara, Seline i Istre. Voli ih, ali iskreno priznaje: kremaste boje više nisu u trendu. Svijet je prešao na bijelo i sivo. Trendovi se mijenjaju, ali osnova ostaje ista - pažnja prema svakom milimetru, svakom komadiću mozaika, svakom detalju koji obični promatrač uglavnom neće ni primijetiti. Kako sam kaže: jedan posto više u kvaliteti košta deset posto više u cijeni. I upravo tu leži tajna.