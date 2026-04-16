Ovaj predivan cvijet uljepšat će svaki vrt, a ne smetaju mu ni najveće vrućine

Bez puno rada i truda, ova biljka vaš će vrt učiniti raskošnim i vibrantnim. Lantana je grmolika biljka prepuna šarenih cvjetnih grozdova koji rastu u nijansama žute, narančaste, crvene, ljubičaste i bijele boje. Osim što donosi dozu šarenila u svaku okućnicu, kroz gotovo cijelu sezonu rasta, odnosno od svibnja do listopada, vrlo je jednostavna za održavanje. U nekim područjima bez mraza cvjeta tijekom cijele godine.

Ova izdržljiva biljka podnosi visoke temperature, a najbolje uspijeva na suhom, dobro dreniranom tlu i na izravnom suncu, prenosi vrtlarica.hr. Posebno je privlačna jer jedan cvjetni grozd može sadržavati cvjetove različitih boja. Podnosi velike vrućine i sušu, a zalijevati ju je potrebno tek kada je gornji sloj zemlje potpuno suh.Možete ju posaditi u kamenjar ili viseću košaru, no ne voli niske temperature i mraz pa ju je, u područjima gdje temperatura pada ispod -2 °C, bolje posaditi u veću posudu kako biste je mogli unijeti u zatvoreni prostor. Uz sve to, ovaj cvijet privlači leptire i pčele, a tijekom sezone cvatnja postaje sve intenzivnija i bogatija. Još jedna prednost ovog cvijeta je i to da njezin miris odbija komarce, a eterično ulje lantane može poslužiti kao prirodni repelent.

Iako se u nekim dijelovima svijeta, zbog brzog rasta kojim može “ugušiti” druge biljke, smatra invazivnom vrstom ili korovom, mnogi ju i dalje uzgajaju u vrtovima zbog njezina atraktivnog izgleda. Kako se ne bi proširila po cijelom vrtu, najbolje ju je držati u posudama, što je ujedno i praktično rješenje u područjima s promjenjivim temperaturama. Lantana ima i bogatu povijest u narodnoj medicini. U različitim kulturama koristila se za ublažavanje brojnih tegoba, od kašlja i prehlade do probavnih problema i zubobolje, a u nekim tradicijama pripisivala su joj se i magična svojstva. Bez obzira na to vjerujete li u njih, jedno je sigurno, ova biljka vaš će vrt pretvoriti u živopisnu oazu punu šarenila i leptira.