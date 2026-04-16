A I DALJE JE PODCIJENJEN

Hrvatska ima novog Mandžu! Igrao kao preporođen, već sad vrijedi 10 milijuna eura

Autor
Tomislav Dasović
16.04.2026.
u 07:00

Zanimljivo, Matanović je prošloga ljeta bio Dinamov odabir, prije negoli je krenuo po Belju, no Igor i njegovi zastupnici procijenili su da bi za njegov razvoj povoljnije bilo ostati i dokazivati se u Bundesligi

Trojica hrvatskih nogometaša još uvijek su u igri za osvajanje prestižne titule pobjednika Europske lige. Igor Matanović s Freiburgom danas od 21 sat u Vigu protiv Celte brani 3:0 iz prve utakmice, Dominika Prpića s Portom čeka uzvrat u gostima s Nottingham Forestom (prva 1:1), a Nikola Moro s Bolognom u nemogućoj je misiji plasmana u polufinale: prvu utakmicu od Aston Ville izgubili su kod kuće s 1:3. Preostali je četvrti par četvrtfinala, onaj u kojemu nema hrvatskih igrača, Betis – Braga, prva je završena rezultatom 1:1.

Ovo je priča o možda i – nezasluženo - najpodcjenjenijem hrvatskom reprezentativnom napadaču, 23-godišnjem Igoru Matanoviću, mladiću koji upravo proživljava najplodnije razdoblje svoje karijere. A Igor u svojoj prvoj sezoni u Freiburgu dokazuje zašto je postao najskuplji napadač u povijesti kluba. Nakon što je u srpnju 2025. stigao iz Eintracht Frankfurta za osam milijuna eura, Matanović je opravdao velika očekivanja i postao jedna od glavnih napadačkih uzdanica trenera Schustera.

Freiburg hrvatska nogometna reprezentacija Igor Matanović

IS
istokdole
07:53 16.04.2026.

Dečko je simpatičan i zgodan s tim brčićima ali da ide u isti red s Mandzom...? Samo gledam dolje da ću pročitati "tekst je nastao u suradnji s PR-om Igora Matanovića". Dajte se uozbiljte

