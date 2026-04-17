TEŽAK ŽIVOT GLAZBENIKA

Kruže glasine da legendarni Mišo Kovač živi od samo 420 eura mirovine, sad se oglasio

Tribunj: 16.7.1941. ro?en Mate Mišo Kova?
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 12:23

Povod za njegovo javno obraćanje bile su informacije da pojedinci iz njegova okruženja navodno planiraju organizirati humanitarni koncert kako bi mu financijski pomogli, no takve tvrdnje Kovač demantira

Nakon što su se u javnosti pojavile tvrdnje da legendarni pjevač Mišo Kovač posljednjih godina živi u teškim financijskim okolnostima te da navodno raspolaže sa svega 420 eura mirovine mjesečno, glazbenik se odlučio osobno oglasiti i stati na kraj takvim nagađanjima. Jasno je poručio kako mu nikakva financijska pomoć nije potrebna, odbacujući pritom spekulacije koje su se proširile u medijima, piše Slobodna Dalmacija. U posljednje vrijeme Kovač se povukao iz javnosti ponajprije zbog narušenog zdravstvenog stanja. Već dulje vrijeme suočava se s problemima s plućima, zbog čega je u nekoliko navrata bio hospitaliziran. Danas živi mirnijim tempom, daleko od estradne vreve, sa suprugom Lidijom u obiteljskoj kući u Strožancu. Kako ističe, upravo mu morski zrak ondje najviše odgovara i pozitivno utječe na njegovo zdravlje i oporavak. Osim toga, u vlasništvu ima i stan u zagrebačkoj Malešnici, dok njegova kći Ivana Kovač živi u Dubravi, što dodatno pobija tvrdnje o njegovoj navodnoj egzistencijalnoj ugroženosti. Čak su kontaktirali i njegove prijatelje koji odbacuju tvrdnje da pjevač posjeduje nekakve vile u Zagrebu te da kako je riječ o manjim stambenim nekretninama.

Povod za njegovo javno obraćanje bile su informacije da pojedinci iz njegova okruženja navodno planiraju organizirati humanitarni koncert kako bi mu financijski pomogli. Takve je tvrdnje Kovač odlučno demantirao, naglasivši kako mu takva vrsta pomoći nije potrebna niti ju je tražio. Štoviše, osvrnuo se i na osobe koje su se u tom kontekstu spominjale, poručivši kako ih ne smatra prijateljima. Prema njegovim riječima, jedina osoba koju doista doživljava kao svog najvećeg i najiskrenijeg prijatelja jest njegova supruga Lidija, s kojom je u braku više od dva desetljeća.

FOTO Bio je najveća legenda Jugoslavije! Ni za kakav novac nije htio igrati ovu scenu, a život je proveo na pozornici
Tribunj: 16.7.1941. ro?en Mate Mišo Kova?
1/24

Naglasio je kako živi skromno, ali dostojanstveno, na način koji je blizak i njegovoj publici, bez luksuza, ali s osjećajem mira i zahvalnosti. U tom je kontekstu još jednom istaknuo koliko mu supruga znači, osobito u najtežim životnim trenucima kroz koje je prošao, uključujući i bolni gubitak sina. Upravo tada, kako kaže, pokazala se snaga njihova odnosa i međusobne potpore. Nakon gotovo tri desetljeća zajedničkog života, ovaj par još jednom potvrđuje da su si najveći oslonac jedno drugome. Njihova priča svjedoči o odanosti, razumijevanju i zajedništvu koje nadilazi sve izazove, kako one privatne, tako i one koje donosi život pod povećalom javnosti.

Mladen Grdović svojim zdravstvenim stanjem ozbiljno je zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario'

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
13:03 17.04.2026.

Legenda

Avatar patkovic
patkovic
12:29 17.04.2026.

A zamp?

Arhivske fotografije Miše Kovača
POSVETILA SE VJERI

Slavna Splićanka doživjela je silne tragedije! Deložaciju, smrt sina i majke, a evo čime se danas bavi

- Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da djetetu daje oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmjerno povjerenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama. A Edi se više nije odvajao od pištolja. Nosio ga je i u izlaske. Sve do te kobne večeri u travnju 1992. - potresne su riječi Anite Baturine, nekadašnje Miss teen Jugoslavije te bivše supruge Miše Kovača.

