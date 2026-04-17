Tragedija u susjedstvu: Talentirani tenisač srušio se na treningu i preminuo!

Petnaestogodišnji talijanski tenisač preminuo je nakon što je doživio srčani zastoj tijekom rutinskog treninga, što je ostavilo njegovu lokalnu zajednicu u dubokom šoku i potaknulo potpunu medicinsku istragu o okolnostima njegove smrti.

Luigi Santarelli iz obalnog grada Francavilla al Mare srušio se na terenu u kompleksu Cittadella dello Sport u San Giovanni Teatinu u Italiji. Došao je na svoj popodnevni trening kao i obično, a svjedoci su rekli da se smijao i razgovarao sa svojim teniskim trenerom i kolegama igračima samo nekoliko trenutaka prije nego što je iznenada pao na tlo. Imao je 15 godina. Osoblje sportskog kompleksa odmah je reagiralo, aktivirajući automatski vanjski defibrilator i započevši intenzivne reanimacije dok su kontaktirane hitne službe.

Na mjesto događaja stiglo je medicinsko vozilo i kola hitne pomoći, a bolničari su nastavili s naporima dok je Santarelli hitno prevezen u bolnicu u Pescari. Unatoč dugotrajnim pokušajima medicinskog osoblja da ga ožive, tinejdžer se nikada nije osvijestio. Proglašen je mrtvim na hitnoj pomoći.

Obdukciju je izvršio mrtvozornik Pietro Falco, ali pregledom nije utvrđen konačan uzrok smrti. Sada će biti potrebna dodatna testiranja, uključujući genetsku analizu, kako bi se utvrdilo što je izazvalo fatalnu srčanu epizodu kod inače zdravog mladog sportaša. Sportski dužnosnici potvrdili su da su Santarellijeve liječničke potvrde bile u potpunosti važeće i nisu pokazivale nikakve naznake bilo kakvih zdravstvenih problema. Oni koji su ga poznavali teško su izražavali svoju tugu. Teniska trenerica Alessia Camplone opisala je igrača rijetkih sposobnosti kojeg su svi oko njega voljeli.

"Svi smo ga zvali Slikar jer je bio briljantan na terenu, mogao je sve", rekla je Camplone o mladom iznimno talentiranom tenisaču.

Gradonačelnik San Giovanni Teatina Giorgio Di Clemente posjetio je bolnicu Pescara kako bi ponudio podršku obitelji i bio je u kontaktu s njima u vezi s organizacijom komemoracije. Sportski kompleks u kojem se Santarelli srušio privremeno je zatvorio svoja vrata u znak poštovanja. Najavljeno je da će se njegov sprovod održati u katedrali San Cetteo u Pescari. Santarellija su oni koji su ga poznavali opisali kao iznimno spremnog i predanog mladog sportaša koji je trenirao gotovo svaki dan i nije davao nikakve prethodne naznake zdravstvenih problema. Istraga o uzroku njegove smrti još uvijek je u tijeku.