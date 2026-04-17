VIDEO Ova izjava ruske manekenke odjeknula je zemljom: 'Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje'

Nekoliko ruskih influencera s milijunima pratitelja na Instagramu otvoreno se obratilo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, optužujući vlasti da ga ne informiraju o stvarnim problemima građana. Prvi put nakon masovnih prosvjeda protiv rata 2022. godine, celebrityji javno su kritizirali režim, ali bez izravnog napada na Putina. Viktoria Bonya, influencerica, reality zvijezda i manekenka direktno se obratila Putinu: "Vladimire Vladimiroviču, ljudi se boje vas. Između nas, običnih ljudi, i vas postoji nepremostivi zid, i ja ga želim srušiti. Nijedan guverner vam to neće reći jer vas se boje". Bonya, koja sada živi u inozemstvu, navela je pet ključnih problema, gašenje interneta, masovno klanje stoke u Novosibirskoj oblasti (zbog navodnih epidemija koje vlasti nisu dokazale), poplave, ekološke katastrofe (uključujući izlijevanje nafte iz potopljenih tankera u Crnom moru 2024. koje je ostavilo stotine mrtvih ptica na plažama Anape) te novi propisi koji dopuštaju lov na ugrožene životinje, piše El Pais.

"Ove godine neće biti sezone kupanja. Lažu nam", kritizirala je Bonya u videu. Dodala je da vlasti „stisnu ljude kao oprugu“ i upozorila. "Jednog dana ta će opruga puknuti. Ljudi već guglaju kako napustiti Rusiju", dodala je. U novom videu objavljenom u srijedu Bonya je naglasila: "Volim svoju zemlju, neću je izdati. Nisam oporbenjakinja"

Ostali influenceri pridružili su se kritici. Predstavnica i pjevačica Aiza također se obratila Putinu. "Možete li razmisliti o ljudima koji pate, koji su na rubu katastrofe? Molim vas, koliko to može koštati? Koliko novca moraju ukrasti zastupnici Dume da im bude dovoljno?. Iskreno se nadam da naš predsjednik zaista nije upoznat s ovim", kazala je. Slične poruke uputile su i druge poznate osobe poput Ide Galič i Ekaterine Gordon. Kompanija Vkusno i Tochka (koja je preuzela McDonald’s restorane u Rusiji) također je javno iznijela kritike i prijedloge.

Influenceri koriste staru rusku tradiciju, krive službenike i guvernere što ne 'informiraju cara', a samog Putina prikazuju kao nekoga tko navodno ne zna što se događa. Ova retorika dolazi upravo u trenutku kada Putinova popularnost pada na najnižu razinu od početka rata u Ukrajini. Prema državnom istraživačkom centru VTSIOM, odobravanje mu je palo na 67,8 %, prvi put ispod 70 %. Nitko od influencera ne spominje rat u Ukrajini, bombardiranje ukrajinskih gradova, patnje u ruskim pograničnim gradovima poput Belgoroda, uhićenja oporbenjaka ni masovna ratna potrošnja dok građani jedva spajaju kraj s krajem. Kritika se fokusira isključivo na gašenje interneta.

Ruska oporba raspravlja o tome jesu li te kritike iskrene ili ih jednostavno promovira frakcija unutar Kremlja, političko krilo, predvođeno Sergejem Kirijenkom, jednim od šefova predsjedničke administracijei to kako bi pokušala obuzdati drugo krilo, Federalnu sigurnosnu službu (FSB), u pokušaju da preuzme kontrolu nad svim državnim mehanizmima.

Politički analitičar Ivan Preobraženski na platformi X napisao je: "Putin ne zna što se događa, treba mu informacija od naroda, dužnosnici mu skrivaju istinu… To može značiti samo jedno: dobili su naredbu (i priručnik) iz Kremlja..." Preobraženski upozorava da dobrobit običnih građana nije cilj te operacije. "Kakvi god bili ciljevi Kirijenkovog odjela, morate zapamtiti jednu stvar, dobrobit vas, običnih ljudi, NIJE među njima", upozorio je.

Bivši direktor Navaljnijeve Fondacije za borbu protiv korupcije Ivan Ždanov složio se s tom ocjenom. S druge strane, oporbena političarka Ljubov Sobol (bivša članica Navaljnijeve ekipe) smatra da kritike nisu naređene. "Potpuno se ne slažem da su Bonya i Aiza dobile zadatak iz Kremlja. Obje su temperamentne i aktivne, a osim toga žive izvan zemlje. Ne znam vjeruju li zaista da Putin nije upoznat ili shvaćaju da je ovakav način govora jedini relativno siguran oblik protesta, ali samo spominjanje Putinovog imena u vezi s ovim problemima već je korak naprijed. Hvala, djevojke", rekla je.

Na ultranacionalističkom krilu, gotovo nitko nije podigao glas od smrti moćnog vođe Wagnerove skupine, Jevgenija Prigožina , 2023. godine. A oni koji su progovorili platili su za to: ranije ove godine, vojni bloger Ilia Remeslo smješten je u mentalnu ustanovu zbog kritiziranja vođenja rata. Bonya je već ranije sankcije protiv Rusije zbog rata u Ukrajini nazvala „genocidom“. Sada živi u inozemstvu i riskira da se više nikad ne vrati kući. Ovo je jedan od rijetkih javnih istupa apolitičnih krugova ruskog društva nakon brutalne represije 2022. godine.