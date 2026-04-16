Vlasti pozvale naciju da se 'naoruža' zalihama: 'Pripremite hrane, vode i tople odjeće za najmanje pet dana'

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen upozorio je građane da budu spremni na svaku mogućnost, uključujući i američku vojnu intervenciju, zbog sve oštrije retorike predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda. Nielsen je u intervjuu za NBC News izjavio da je vlada Grenlanda savjetovala građanima da pripreme zalihe hrane, vode i tople odjeće za najmanje pet dana. "Ako nešto poduzmu u vezi s našom infrastrukturom, mi, naravno, moramo biti spremni", rekao je premijer. Dodao je da se građani Grenlanda ne osjećaju sigurno i da su uplašeni zbog Trumpovih ponovljenih komentara. Posebno je izrazio zabrinutost oko toga hoće li NATO stati u obranu Grenlanda u slučaju sukoba sa Sjedinjenim Državama. Priznao je da ne zna bi li "NATO dao jamstva da će se boriti za nas". Trump je već dulje vrijeme otvoreno zagovarao stjecanje Grenlanda, tvrdeći da je to nužno za američku nacionalnu sigurnost i kontrolu nad Arktikom. U objavi na svojoj platformi Truth Social Trump je nedavno napisao: "NATO nije bio tu kada nam je bio trebao i neće biti tu ako nam ponovo bude trebao. Sjetite se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog komada leda!!!".

Grenlandski premijer je još u siječnju jasno odgovorio na Trumpove izjave. "Grenland ne želi biti u vlasništvu Sjedinjenih Država. Grenland ne želi biti upravljan iz Sjedinjenih Država. Grenland ne želi biti dio Sjedinjenih Država", kazao je. Bijela kuća dosad nije isključila mogućnost korištenja vojne sile za preuzimanje otoka, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost među članicama NATO-a i dodatno zategnulo odnose unutar saveza. Iako Trump često spominje Grenland, za sada nema službenih vojnih planova za akciju. Situacija na Grenlandu ostaje napeta, a premijer Nielsen poziva građane da budu oprezni i pripremljeni na najgore, piše Newsweek.

Podsjetimo, Donald Trump otvoreno je najavio da nakon Irana već razmišlja o novim metama, a među njima se posebno istaknula Kuba koju je izravno proglasio "sljedećom". Govoreći na summitu u Miamiju Trump je jasno poručio: "Kuba je sljedeća". Nekoliko dana ranije, u Ovalnom uredu, dodatno je pojasnio svoje namjere rekavši: "Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu. To je velika čast – preuzeti Kubu na ovaj ili onaj način". Kubu je već godinama označavao kao neprijatelja Sjedinjenih Država kojim vladaju 'zle sile komunizma'.

Vojno planiranje moguće operacije Pentagona na Kubi navodno se pojačava, u slučaju da predsjednik Donald Trump naredi intervenciju, objavio jee USA Today.. Prema informacijama dvaju izvora upoznatih s naredbama, vojno planiranje za različite scenarije odvija se u tajnosti, dok Trumpova administracija vrši sve veći pritisak na Kubu. Pentagon je poručio da planira širok raspon mogućnosti te da ostaje spreman izvršiti predsjednikove zapovijedi, rekli su u službenoj izjavi za Usa Today.

Osim Grenlanda i Kube, još dvije zemlje strepe. Prema Kolumbiji Trump je bio posebno oštar. Optužio je kolumbijskog predsjednika Gustava Petra da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom. "Kolumbija je jako bolesna, vodi je bolesni čovjek koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama. To neće još dugo trajati, vjerujte mi“, izjavio je. Međutim, nakon kasnijeg sastanka s Petrom promijenio je retoriku i opisao ga kao 'sjajnog'.

Za Meksiko Trump je rekao da je spreman na vojne udare kako bi zaustavio protok droge. "Bih li želio zračne udare u Meksiku da zaustavimo drogu? U redu je za mene. Što god treba učiniti da zaustavimo drogu", poručio je, otvoreno razmatrajući mogućnost slanja američkih trupa preko granice.