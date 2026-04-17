Anas Sharbini: Nikola mi jako nedostaje... Bio sam u šoku kada sam čuo, jako teško sam to primio

Tužna godišnjica, godina bez omiljenog nogometaša i čovjeka Nikole Pokrivača, bit će dostojno obilježena nadolazećeg vikenda, u kojemu je Dinamo pripremio poseban program posvećen Nikoli: u petak u Sutinskim vrelima (20 sati) igra se futsalski derbi Futsal Dinamo – Rijeka, zatim u subotu u Maksimiru od 16 sati igraju Dinamo – Rijeka, a u nedjelju na Klinčeku u 16 sati sučelit će se momčadi Legendi Dinama i Legendi hrvatske reprezentacije.

Sve ovi sportski susreti bit će prožeti snažnim emocijama u sjećanje na prerano preminulog i neprežaljenog Nikolu.

Anas Sharbini bio je Pokrivačev suigrač u Rijeci u sezoni 2013./2014., u kojoj su Riječani osvojili Hrvatski kup. Razgovarali smo s Anasom o Nikoli...

– Bili smo si jako dobri, puno smo se družili kada je došao u Rijeku. Nisam ga prije tako dobro poznavao, osim iz doba kada smo bili zajedno u reprezentaciji, a čim je došao na Kantridu, odmah smo kliknuli. Najbliskiji smo bili Krstanović, Pokrivač i ja, to je bila nerazdvojna klapa. Nikola je bio dobar nogometaš i još bolji prijatelj: iskren, neiskvaren, odličan dečko u svakom smislu.

Plavi su favoriti

Sjetite li se često Nikole?

– Da, i jako mi nedostaje. Kada sam čuo da je stradao, bio sam u šoku, jako sam teško to primio. A još se sjećam i svoga šoka kada sam prvi put bio čuo da je teško bolestan, a onda i sreće kada se izliječio. Bili smo u kontaktu i nakon što je otišao iz Rijeke, a dan danas naravno čujem se s Krstanovićem – dodaje Anas.

Kad smo već kod Nikole Pokrivača, igrači Dinama i Rijeke istrčat će u subotu u derbiju u majicama s njegovim likom. Kakva su vaša očekivanja od te utakmice?

– Dinamo je velik favorit i u toj utakmici ne očekujem toliku neizvjesnost kao u finalu kupa u Osijeku. Mislim da će Rijeka na kraju prvenstva biti treća te da joj je finale kupa puno važnije od ovoga gostovanja u Maksimiru. Rijeka je loše krenula u prvenstvo i već nakon pet-šest kola znalo se kako će teško uspjeti obraniti titulu. No Rijeka je napravila odličan rezultat u Europi, a i sada u kupu. Ova bodovna razlika (plus 28 u korist Dinama, nap. a.) za mene nije realan odnos snaga Dinama i Rijeke. Dinamo je kvalitetniji, ali ne baš tako uvjerljivo i zato očekujem veliku neizvjesnost oko pobjednika Kupa – dodao je Anas Sharbini, koji s 39 godina još uvijek aktivno igra, i to u županijskom ligašu Rječini.

Pola života zajedno

Došli smo i do Ivana Krstanovića. Emotivan je kada mu se spomene Pokrivač.

– Pola svog života proveo sam s Nikolom! Upoznali smo se u Dinamu i od tada smo bili nerazdvojni. Pa i kad nismo bili suigrači, stalno smo se imali "na liniji". U Rijeci smo svaki imali svoj stan, a stalno smo bili zajedno: ili kod mene, ili kod njega. Bio sam i kod Nikolinih u Međimurju... – priča Krstanović, pa nastavlja:

– Kada je Nikola bio teško bolestan, također sam bio uz njega, tada je osobito bilo važno da osjeti moju podršku. Tješio sam ga, hrabrio, jer sam već bio upoznat s tom bolešću. Moj otac također je, kao i Nikola, imao rak limfnih čvorova; dva puta se bio izliječio, prošlo je 12 godina i dobro je. Izvukao se bio i Nikola, ali, eto, snašla ga je ta tragedija – istaknuo je Krstanović.

Luis Ibanez (37), danas također još uvijek aktivni nogometaš u Hrvatskom dragovoljcu, bio je vrlo blizak s Nikolom Pokrivačem dok su bili suigrači u Dinamu.

– Nikola je bio pravi prijatelj: odan, iskren, drag, uvijek nasmijan. Ne postoji nijedna osoba koja bi o njemu mogla reći nešto loše jer je sa svima bio dobar – kaže Lucho i nastavlja:

– Puno vremena provodili smo zajedno, naše supruge također su se družile, imam puno lijepih uspomena na to vrijeme. I ostali smo si dobri i nakon što je otišao iz Dinama. Kada je bio igrač amaterskog Vojnića, išao sam na dvije njegove utakmice. Uživao je u nogometu, zezao se na terenu; ugleda mene na tribinama, pa mi se obrati: "Što kažeš, amigo? Još sam dobar, ha?" Smijali smo se kao djeca...

Lucho će također u nedjelju nastupiti u revijalki Dinamovih i vatrenih veterana, a u subotu će pratiti utakmicu Dinamo – Rijeka.

– Uza sve poštovanje prema Rijeci, Dinamo je velik favorit. Osobito mi je drago zbog trenera Kovačevića što je Dinamo ovako moćan i dominantan. Oduvijek sam bio za to da ga se ne dira, čak ni u najvećim krizama, i da ga se pusti da radi bez pritiska. Sada je svojim rezultatima Kovačević dokazao koliko vrijedi. On je vrhunski trener, a ja kao dinamovac uživam gledati Dinamo – zaključio je Luis Ibanez.