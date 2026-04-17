Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OZLIJEDIO SE

Jako loše vijesti za Brunu Petkovića: Neće mu se ispuniti velika želja?

Zagreb: Sandro Perković, Ademi, Petković i drugi održali konferenciju za medije u GNK Dinamo
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 14:37

Bruno Petković izbivat će s terena najmanje četiri do pet tjedana zbog ozljede zadobivene u utakmici protiv Galatasarayja, pišu turski mediji. Napadaču Kocaelispora dijagnosticirana je ruptura mišića drugog stupnja uz krvarenje u kvadricepsu.

Ozlijedio se u susretu 29. kola Süper Lige, u kojem je zabio za 1:1, a pregledi su potvrdili značajno oštećenje mišića. Očekuje se da bi s laganim treninzima mogao krenuti za dva tjedna, dok bi se momčadi mogao priključiti za četiri do pet tjedana, ovisno o oporavku.

Njegov povratak do kraja sezone ostaje neizvjestan i postoji mogućnost ograničene minutaže u završnici, ali i scenarij u kojem je sezona za njega već završena. Ozljeda dodatno smanjuje i njegove šanse za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju.
Ključne riječi
Kocaelispor Bruno Petković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!