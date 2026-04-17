Jako loše vijesti za Brunu Petkovića: Neće mu se ispuniti velika želja?

Bruno Petković izbivat će s terena najmanje četiri do pet tjedana zbog ozljede zadobivene u utakmici protiv Galatasarayja, pišu turski mediji. Napadaču Kocaelispora dijagnosticirana je ruptura mišića drugog stupnja uz krvarenje u kvadricepsu.

Ozlijedio se u susretu 29. kola Süper Lige, u kojem je zabio za 1:1, a pregledi su potvrdili značajno oštećenje mišića. Očekuje se da bi s laganim treninzima mogao krenuti za dva tjedna, dok bi se momčadi mogao priključiti za četiri do pet tjedana, ovisno o oporavku.

Njegov povratak do kraja sezone ostaje neizvjestan i postoji mogućnost ograničene minutaže u završnici, ali i scenarij u kojem je sezona za njega već završena. Ozljeda dodatno smanjuje i njegove šanse za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje u lipnju.