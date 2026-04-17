MILIJARDER U ŠOPINGU

Saudijski princ Alwaleed Bin Talal kupio Al Hilal

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Manchester City v Al Hilal
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 14:30

"Al Hilal je nacionalni simbol i izvor ponosa. Naše stjecanje istog odražava našu vjeru u ulogu sporta kao razvojne snage za gospodarstvo i društvo," kazao je princ Alwaleed bin Talal.

Tvrtka Kingdom Holding Company, u vlasništvu saudijskog milijardera i princa Al Waleeda bin Talala potpisala je obvezujući ugovor o kupnji 70% udjela u saudijskom nogometnom klubu Al Hilal, objavio je Javni investicijski fond Saudijske Arabije (PIF).

Prema službenoj izjavi, ukupna vrijednost kluba iznosi približno 1.4 milijarde saudijskih rijala, dok je vrijednost 70%-tnog udjela u poslu približno 980 milijuna rijala, što je oko 220 milijuna eura.

Od srpnja 2023. godine, PIF je bio glavni dioničar Al Hilala kao dio šire inicijative usmjerene na ubrzanje razvoja sportskih klubova i povećanje doprinosa sportskog sektora bruto domaćem proizvodu.

"Al Hilal je nacionalni simbol i izvor ponosa. Naše stjecanje istog odražava našu vjeru u ulogu sporta kao razvojne snage za gospodarstvo i društvo," kazao je princ Alwaleed bin Talal.

"Klub predstavlja jedinstvenu platformu za provedbu naših globalnih investicijskih standarda i izgradnju strateških partnerstava koja doprinose razvoju komercijalnih i sportskih aspekata, a istovremeno čuvaju identitet i povijest kluba," dodao je.

Al Hilal je 19 puta bio prvak saudijske lige, a trenutačno je drugi sa 68 bodova, osam bodova manje od vodećeg Al Nassra koji ima i utakmicu više.

Klub vodi talijanski stručnjak Simone Inzaghi, a glavne zvijezde momčadi su francuski napadač Karim Benzema, urugvajski napadač Darwin Nunez, marokanski vratar Yassine Bounou...
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

UEFA Europa League - SC Freiburg v Maccabi Tel Aviv
MAJSTORIJA

VIDEO Pogledajte fenomenalan gol vatrenog kojim je pogurao svoj klub u polufinale Europske lige!

Freiburg je poveo u 33. minuti sjajnim golom hrvatskog napadača Igora Matanovića. Gosti su uputili dugačku loptu na rub Celtina kaznenog prostora do Jordyja Makenga koji je glavom spustio do Matanovića, a ovaj odlično opalio sa 20 metara pogodivši u gornji lijevi kut nemoćnog Ionuta Radua. Suci su označili zaleđe, međutim VAR je pokazao kako je Makengo bio u dozvoljenoj poziciji.

