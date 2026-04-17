SUDAR TEŠKAŠA

Amir Khan prognozirao potencijalnu superborbu između Tysona Furyja i Anthonyja Joshue

VL
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 14:17

Tyson Fury se nedavno, nakon 16 mjeseci pauze, pobjednički vratio u ring. Bivši WBC-ov prvak je na velikoj londonskoj priredbi jednoglasnom odlukom sudaca svladao Rusa Arslanbeka Mahmudova.

Kralju Cigana to je bio prvi meč nakon dva poraza u nizu protiv Oleksandra Usika. Ukrajinski velikan je sredinom 2024. pobijedio Britanca u meču za naslov apsolutnog prvaka teške kategorije, a onda je to ponovio i nekoliko mjeseci kasnije u revanšu, piše Croring.

Nakon posljednjeg zvuka gonga, Fury se suočio s Anthonyjem Joshuom, te ga izazvao na obračun koji mnogi fanovi već godinama priželjkuju. Umirovljeni britanski borac Amir Khan je u razgovoru za Seconds Out iznio svoju prognozu i o potencijalnom superborbi između Furyja i Joshue.

– Fantastična borba, kakav će to biti meč. Još uvijek mislim da je Tyson u prednosti, ali AJ izgleda snažno. Želim vidjeti kako će AJ izgledati kada se vrati u ring – rekao je Amir Khan i dodao:

– Mnogo je toga prošao nakon što je izgubio prijatelje u prometnoj nesreći. Neka sada što bolje odradi trening kampu. Siguran sam da bi okršaj između njega i Furyja bila mega borba. Bilo bi to stvarno sjajno.

Joshua je posljednji nastup imao u prosincu kada je nokautom u šestoj rundi svladao influencera Jakea Paula. Godinu dana ranije je AJ izgubio nokautom protiv Daniela Duboisa u borbi za IBF-ovu titulu.

Nekadašnji svjetski prvak je desetak dana kasnije u Nigeriji imao tešku prometnu nesreću u kojoj su poginula dva njegova bliska prijatelja i trenera. Joshua je bio lakše ozlijeđen.
