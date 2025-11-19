'Modrić ima karakter koji nije tipičan, u svlačionici Milana ponaša se poput desetogodišnjaka'

Transfer hrvatskog kaptana Luke Modrića na San Siro mnogi već sada ističu kao najbolji posao Milana ovog ljeta što je istina, a hrvatski kapetan u vrlo je kratkom roku preuzeo glavnu rolu u svlačionici i na terenu te još jednom demonstrirao o kakvoj se klasi igrača radi unatoč tome što ima 40 godina.

Sportski direktor Milana Igli Tare na Social Football Summitu u Torinu nije mogao izbjeći pitanja o Modriću i njegovom utjecaju na momčad, koji je svakako ogroman.

- Luka ima netipičan karakter, a vidjeti ga kako u svlačionici slavi kao desetogodišnjak nakon pobjeda, to je najbolja stvar na svijetu -kazao je torinskoj konferenciji sportski direktor Milana.

Inačee, Tare je odigrao ključnu ulogu u realizaciji posla, početkom lipnja doputovao je iz Milana u Rijeku na okupljanje hrvatske reprezentacije kako bi se uživo dogovorio s Modrićem oko dolaska u klub. Oko mjesec dana nakon tog sastanka Modrić je službeno potpisao jednogodišnji ugovor s Milanom uz opciju produljenja na dodatnu sezonu, što se čini sasvim izvjesnim.