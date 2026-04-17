SAD tražio izmjene: Pooštren porezni ugovor s Hrvatskom

Iako je Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju porezne utaje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država potpisana još krajem 2022., a Hrvatska je u međuvremenu odradila svoj dio posla i ratificirala ugovor u Saboru, ona nikada nije stupila na snagu. Razlog nije bio u Zagrebu, nego u Washingtonu, gdje je ionako notorno teško provući sve što ima veze s porezima kroz legislaturu. Stoga je Konvencija poslana na doradu uključenjem dodatnog protokola jer je već dogovoreni tekst za američku stranu ipak bio politički i pravno nedovoljno zatvoren da bi ga Senat, unatoč tomu što su se neki zastupnici uključili u aktivno lobiranje, mogao ratificirati.