Potres u Budimpešti, Magyar pred cijelom nacijom najavio obračun: Gori su od nacističke propagande

Péter Magyar, koji je na mađarskim izborima uvjerljivo pobijedio Viktora Orbána i okončao njegovu 16-godišnju vladavinu, najavio je da će jedna od prvih mjera njegove vlade biti suspenzija vijesti na državnim medijima koje je nazvao "tvornicom laži" i "propagandnim strojem". U nizu intervjua na Kossuth radiju i televizijskom kanalu M1 Magyar je oštro napao postojeći sustav javnih medija. "Svaki Mađar zaslužuje javni servis koji emitira istinu", izjavio je na državnom radiju, dodavši da će njegova vlada uskoro donijeti novi zakon o medijima i osnovati novog regulatora kako bi javni mediji "radili ono što im je dužnost".

Na televiziji M1, u svom prvom nastupu nakon godinu i pol, Magyar je rekao: "Prije nego što počnemo, dopustite mi da istaknem koliko je ovo čudno. Posljednji put kad sam bio pozvan u javne medije bilo je prije više od godinu i pol dana. Trebalo je da više od 3,3 milijuna Mađara da povijesni mandat najjačoj stranci da bi njezin vođa konačno dobio priliku da se pojavi."

"Odmah ćemo suspendirati ovu lažljivu informativnu službu. Nakon što formiramo vladu, jedan od naših prvih zadataka bit će zatvoriti ovu tvornicu laži i izgraditi pravi, neovisni javni servis u kojem će i oporba konačno imati glas", kazao je.

Magyar je usporedio sadržaj državnih medija s propagandom iz Sjeverne Koreje i nacističke Njemačke, optuživši ih da šire laži i da su pod Orbánovom vlašću. Prema Magyarovim riječima, vijesti na javnim medijima bit će suspendirane dok se ne osiguraju uvjeti za objektivno i nepristrano izvještavanje. Planira se formiranje odbora u kojem bi sudjelovale sve parlamentarne stranke kako bi se javni mediji vratili na razinu „BBC standarda“.

U srijedu je Magyar pojačao pritisak na predsjednika države Tamása Sulyoka, saveznika Viktora Orbána, pozvavši ga da podnese ostavku. Na društvenoj mreži objavio je zajedničku fotografiju i poručio da je Sulyok "nedostojan predstavljati jedinstvo mađarske nacije", "nesposoban čuvati zakonitost" te da nije moralni autoritet niti uzor. Nova vlada Tisza stranke očekuje se sredinom svibnja. Magyar je naglasio da iza plana o medijima ne stoji osveta, već želja da se obnovi javni servis koji će služiti svim građanima, a ne samo vladajućoj stranci, piše Independent.