Trump pokazuje znakove očaja, preostaju mu samo dvije opcije, a nijedna nije dobra

Predsjednik Trump nastavlja tonuti sve dublje u crnu rupu koju je sam iskopao – sebi i svijetu – bezobzirnim ratovanjem protiv Irana. Najviše bi želio pobjeći iz gliba jer je postao izrazito nepopularan među Amerikancima, a čiji bi sve veći ekonomski troškovi mogli u studenom predati kontrolu nad Kongresom demokratima, što bi značilo kraj Trumpovoj omiljenoj vladavini jednog čovjeka u Washingtonu. Pa ipak, sve opcije pred njim neprihvatljive su ili pune rizika.
Sravnio je sa zemljom iransko vodstvo i vojsku, ali nije ostvario nijedan od strateških ciljeva rata. Doslovno je prijetio uništenjem zemlje, ali Iranci su se odbili dati zastrašiti. Zatim je pokušao s pregovorima, pristavši na dvotjedno primirje, koje je pobudilo nadu među Amerikancima da je kraj sukoba blizu. No pregovori održani prošlog vikenda u Islamabadu propali su zbog još uvijek vrlo različitih stavova dviju strana o ključnim pitanjima. Stoga Trumpu preostaju samo dvije opcije, od kojih nijedna nije privlačna. Prekidom rata Iranci bi imali kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i ustoličio bi ih kao regionalnog hegemona, s jedinstvenom moći nad globalnim gospodarstvom. Takav ishod, sam po sebi neprihvatljiv, bio bi potpuno nespojiv s Trumpovom dubokom psihološkom potrebom da uvijek izgleda kao pobjednik. Druga je opcija nastavak rata. Ona se čini vjerojatnijom, unatoč Trumpovoj očajničkoj želji da ostavi rat iza sebe. No ponovno izbijanje sukoba moglo bi biti katastrofalno za svjetsko gospodarstvo.
U najboljem slučaju, obje će strane nastaviti poštovati primirje i držati kanal pregovora otvorenim od sada do 21. travnja
Danas Trump traži da se Iran odrekne nukkearnog oružja, a za uzvrat mu obećava brda i doline, ali ne zaboravite da su iranske nuklearne ambicije bile pod međunarodnom kontrolom iz koje se upravo Trump jednostrano povukao u svom prvom mandatu. Sada moli Irance da se vrate tom istom nadzoru i obećava čak i ukidanje sankcija ako to učine. Da, zaista zadivljujuća pobjeda Trumpa i Amera.
Kad Trump zakašlje cili svit se prehladi pa ti pivaj...
Kada okorjeli demokrata i ljevičar iznosi laži,hrvatske tiskovine se natječu da to objave. Tako nastaju dnonovinari kojima narod ne vjeruje.