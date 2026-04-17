LEGENDARNA SKIJAŠICA

Janica Kostelić: Sebi sam rekla 'glupačo jedna', bila sam ljutita što sam dopustila da mi se to dogodi

storyeditor/2025-10-27/JanicaFrisko1_pxl_spo_271025.jpg
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Marko Pavić
17.04.2026.
u 10:23

Legendarna skijašica Janica Kostelić nalazi se u Sarajevu nakon 20 godina gdje je sudjelovala na konferenciji Balance 2026 i razgovarala s novinarima.

"Moj cilj bio je osvojiti olimpijsku medalju i nakon toga napustiti skijanje kada sam na vrhuncu. Čovjek se najbolje osjeća kada ode od nečega u pozitivnom kontekstu", rekla je Janica, a prenosi Klix.ba.

Osvrnula se i na brata Ivicu.

"On je imao pristup prema kojem je mislio da je i na treningu cilj pobjeda."

Prisjetila se i slaloma na Sljemenu kada je skijala bez štapa.

"Tada sam sebi rekla: 'Glupačo jedna. Pa to je kao da sad hodaš ulicom i spadnu ti tenisice.' To je bila čista šlampavost. Ja volim da mi je komotno, da me ništa ne pritišće, i tako je došlo do toga da mi rukavica spadne. Bila sam ljutita na sebe što sam dopustila da mi se to dogodi", izjavila je Janica.

Jedna od naših najboljih sportašica u povijesti kaže da bi voljela da nije poznata osoba.

"Poznati bi trebali biti ljudi koji pridonose čovječanstvu. Bitniji su oni koji su rijetko ili skoro nikad u fokusu poput liječnika i znanstvenika. Sport je zabava", izjavila je Janica.

Komentara 2

VI
virinvanizaćoška
11:00 17.04.2026.

Zakaj i nju malo ne popeglate ko Brenu?

KU
Kujttim
10:39 17.04.2026.

Očekivao sam da će se Janica i Ivica kostelić oglasiti o situaciji u Hrvatskom skijaškom savezu kad ono...kao da su se bavili boćanjem...????

Zagreb: Izjava Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a
Premijer Plenković: Slučaj oko skijaškog saveza je puno ozbiljniji od onog džudo savezu

"Slučaj oko skijaškog saveza je puno ozbiljniji od onog džudo savezu jer o ovom drugom slučaju u ovom trenutku još nemamo detaljnijih saznanja od onoga što je bilo do sada u medijima. Sport nam je izuzetno važan kako društvu, narodu tako i Vladi te je stoga nama je bio cilj da povećamo ulaganja u sve sportove bilo da je riječ o kolektivnim ili individualnim sportovima"

