Trumpovi MAGA saveznici pokrenuli tajnu operaciju: Evo kako potkopavaju dansku kontrolu nad Grenlandom

Iako američki predsjednik Donald Trump često spominje Grenland, za sada nema službenih vojnih planova za akciju, no situacija na Grenlandu ostaje napeta zbog prijašnjih izjava Trumpa. Nedavno je Trump pobjesnio na NATO, optužujući europske saveznike da su okrenuli leđa Sjedinjenim Državama upravo u trenutku kada im je pomoć bila najpotrebnija tijekom sukoba s Iranom, pa se tada u objavi na u svojoj platformi Truth Social Trump ponovo dotaknuo upravo Grenland: "NATO nije bio tu kada nam je bio trebao i neće biti tu ako nam ponovo bude trebao. Sjetite se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog komada leda!!!". Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen upozorio je građane da budu spremni na svaku mogućnost, uključujući i američku vojnu intervenciju, zbog sve oštrije retorike predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda. Nielsen je u intervjuu za NBC News izjavio da je vlada Grenlanda savjetovala građanima da pripreme zalihe hrane, vode i tople odjeće za najmanje pet dana. Dodao je da se građani Grenlanda ne osjećaju sigurno i da su uplašeni zbog Trumpovih ponovljenih komentara.

Prema Reutersovoj istrazi, jedna stvar izazvala je bijes grenlandskih dužnosnika te potakla otpor prema američkim ambicijama. Naime, mala, ali utjecajna mreža Trumpovih saveznika i MAGA aktivista intenzivno radi na tome da uvjeri Grenland da se odvoji od Danske i približi Sjedinjenim Državama. Koriste se obećanjima velikih investicija, financiranjem tradicionalnih kulturnih događaja poput utrke pasa saonicama te podsjećanjem na bolnu kolonijalnu prošlost pod Danskom, piše Reuters.

Mreža Trumpovih saveznika, među kojima su bivši pripadnici specijalnih snaga, savjetnici iz Project 2025 i lokalni grenlandski aktivisti, koordinira aktivnosti izravno s Bijelom kućom. Cilj im je potkopati dansku kontrolu nad vanjskom politikom i obranom Grenlanda. Jedan od ključnih poteza bio je pokušaj financiranja prestižne grenlandske utrke pasa saonicama. Organizatori su obećali stotine tisuća dolara, a istovremeno su naglašavali danske kolonijalne grijehe iz prošlosti. Najistaknutija figura ove kampanje je Jørgen Boassen, zidar iz Nuuka. Boassen je vodio Donalda Trumpa Jr. po Nuuku u siječnju 2025., organizirao ručak na kojem je Trump govorio preko zvučnika i savjetovao američke dužnosnike. No, Boassen ima i kontroverznu prošlost, optužen je za fizičke napade, verbalno nasilje prema političarima Uz njega djeluju i Tom Dans, bivši pripadnik specijalnih snaga i predsjednik američke Arktičke istraživačke komisije, koji koordinira aktivnosti i financira projekte preko nevladine organizacije, zatim Drew Horn, također bivši specijalac, koji obećava privatne investicije i šalje izvješća o grenlandskim političarima izravno u Bijelu kuću, te Chris Cox, umjetnik lančanom pilom i član Bikers for Trump, koji je u ožujku 2025. govorio o "danskim nepravdama" i tvrdio da je danska kontrola nad Grenlandom nezakonita.

Napori MAGA mreže izazvali su žestok otpor. Parlamentarac Per Berthelsen, osnivač vladajuće stranke, rekao je da su američki potezi imali potpuno suprotan učinak od željenog. "Mentalni teror koji smo doživjeli od Sjedinjenih Država i sadašnje administracije doveo je do potpuno suprotnog rezultata", kazao je.

Većina Grenlanđana želi neovisnost od Danske, ali prema anketi iz siječnja 2025., čak 85 % se protivi pridruživanju Sjedinjenim Državama. Boassenovi sukobi s lokalnim političarima dodatno su pogoršali situaciju. Grenlandski dužnosnici vide ove aktivnosti kao miješanje u unutarnje stvari i pokušaj potkopavanja suvereniteta. Jedan od njih je izravno rekao Reutersu da se osjećaju kao da ih se tretira kao „koloniju broj dva“. No unatoč obećanjima investicija i "oslobođenja od danske kolonijalne vlasti", kampanja zasad nailazi na tvrdi otpor. Grenlandski čelnici poručuju da ne žele postati još jedna američka baza, a javno mnijenje na otoku ostaje čvrsto protiv američkog preuzimanja.