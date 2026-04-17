NEOČEKIVANO

VIDEO Gledatelji šokirani scenama tučnjave u 'Dobro jutro, Hrvatska', reakcije se nižu: 'Ovo je izvan svake pameti'

17.04.2026.
u 11:25

U emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" došli su kaskaderi koji su izveli njihove uvjerljive vježbe tučnjave, a gledatelji su ostali šokirani izvedbom u jutarnjem programu ove emisije.

Uobičajeno jutarnje emitiranje emisije "Dobro jutro, Hrvatska" ovog je četvrtka nakratko zateklo gledatelje i ostavilo ih bez riječi. U studiju su, naime, viđene scene tučnjave, potezanja pištolja i razbijanja boce o glavu gosta. Kako su naknadno pojasnili s HRT-a, nije bilo razloga za zabrinutost, sve se odvijalo u strogo kontroliranim uvjetima, a riječ je bila o nastupu profesionalnih kaskadera koji su najavili Međunarodni festival kaskaderstva "3, 2, 1 – akcija!" u Karlovcu. Srećom, radilo se isključivo o performansu koji je, zahvaljujući uvjerljivoj izvedbi, djelovao vrlo realistično. Kaskaderski dvojac demonstrirao je svoje vještine i sigurnosne protokole, približivši gledateljima kako nastaju akcijske scene iza kulisa te koliko je važna kontrola u takvim situacijama.

Ipak, iako je riječ o profesionalno izvedenom prikazu, dio publike reagirao je zabrinuto. Jedna gledateljica je komentirala: "Ovo je izvan svake pameti, ne pripada emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'." Nasilje ne treba promovirati, a kaskaderi rade i druge stvari." Inače, riječ je o trećem izdanju međunarodnog Festivala kaskaderstva "3, 2, 1 – akcija!", koji će se održati 17. i 18. travnja 2026. godine u Kinu Edison u Karlovcu te u dvorcu Stari grad Novigrad na Dobri. Festival će otvoriti program "Mali i veliki kaskaderi – 3, 2, 1... akcija!", nakon čega slijede besplatne projekcije filma "Utočište" (2026.). Posjetitelji će moći uživati i u atraktivnom programu “Stara priča, novo ruho”, kaskaderskom showu smještenom u ambijent Starog grada Novigrada na Dobri.

Dio programa posvećen je dugogodišnjem kaskaderu Ivi Krištofu, dobitniku nagrade za životno djelo, kojem se odaje priznanje za izniman doprinos struci. U njegovu čast održat će se i besplatna projekcija filma "Gladijator" (2000.). Organizatori najavljuju i dodatne sadržaje: posjetitelji stariji od 16 godina moći će isprobati profesionalne simulatore i doživjeti osnovne elemente kaskaderske vožnje.

kaskaderstvo kaskader dobro jutro hrvatska HRT showbiz

VA
VanjaPlank
13:00 17.04.2026.

Da je ovo prikazano na Rtl_u ili Nova_tv onda bi naslovi bili 'spektakl , hollywood, akcija usred emisije' . A pošto je na Hrt_ u onda su naslovi šokantno, gledatelji su uznemireni, neprimjereno itd itd. .

PR
prevenstveno
12:30 17.04.2026.

Osjetljive dušice u šoku 😯

CE
CenzuriranUskoro
13:33 17.04.2026.

Indoktrinacija ABECED-e u tijeku. Rekao bi uvrije]enim gledateljima da su .......... kolokvijalno preosjetljivi.

