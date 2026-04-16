TRAGIČNA NESREĆA

Velika tragedija u Austriji: Poginuo bivši vratar Arsenala, Juventusa i Liverpoola

16.04.2026.
u 15:45

Manninger je 1997. postao prvi austrijski nogometaš koji je ikada obukao dres Arsenala. Već u svojoj prvoj sezoni okrunio se dvostrukom krunom kada su pod Arseneom Wengerom osvojeni Premier liga i FA kup

Teške vijesti dolaze iz Austrije gdje je u saobraćajnoj nesrreći poginuo bivši vratar europskih velikana poput Arsenala, Juvetnusa i Liverpoola Alexander Manninger.

Bivši austrijski reprezentativac poginuo je kada je vlak naletio na njegov automobil. Lokalna policija navodi kako je do nesreće došlo na nesigurnom prijelazu pruge Salzburg u mjestu Nussdorf auf Humsberg. Preminuo je u dobi od 48 godina.

Manninger je 1997. postao prvi austrijski nogometaš koji je ikada obukao dres Arsenala. Već u svojoj prvoj sezoni okrunio se dvostrukom krunom kada su pod Arseneom Wengerom osvojeni Premier liga i FA kup. Ukupno je za Topnike odigrao 64 utakmice prije nego je napustio klub 2002. kada je u hijerarhiji pao iza Davida Seamana i Richarda Wrighta.

Kasnije je nosio dresove Espanyola, Fiorentine, Siene, Bologne, Brescije i Salzburga prije nego je 2008. stigao u Juventus gdje je bio zamjena velikom Gianluigiju Buffonu. Kasnije se otisnuo u Njemačku gdje je igrao za Augsburg prije nego se 2016. vratio u Englesku, ovoga puta u Liverpool gdje je također bio zamjena i nikada nije zaigrao za prvu momčad.

Za reprezentaciju Austrije upisao je 33 nastupa.
AM
amnezija
16:38 16.04.2026.

U SAOBRAĆAJNOJ !???? Je li ovo Srbija ili Hrvatska? Sramota!

Spalathos
16:16 16.04.2026.

Je li ovo hrvatski ili srpski portal? Imate li lektora? Pregledava li itko ove bezvezne tekstove prije izdavanja?

LittleTut
16:05 16.04.2026.

Prometna nesreća, a ne saobraćajna! Još samo fali da počnete ćirilicom pisati.

