Rakitić: I Messi zna da je ovo bila godina Luke Modrića

Ivan Rakitić sutra će u utakmici protiv Španjolske upisati 100. utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.

- Sjećam se te utakmice protiv Estonije u Maksimiru 2007. godine, prošlo je 11 godina od tada, teško sam mogao zamisliti tada da ću odigrati 100 utakmica. Jako sam ponosan sretan zbog jubileja, a nisam mogao izabrati boljeg protivnika od Španjolske. Nadam se da ćemo i pobijediti pa da budem još sretniji.

Tri je godine pod Luisom Enriqueom koji danas vodi Španjolsku.

- Trebao bih puno vremena da objasnim što me sve naučio i kakve su njegove filozofije. Drago mi je da ću ga sutra vidjeti, ali želim mu da sutra malo odmori, pa da mi pobijedimo. Za Španjolsku je jako bitno da je dobila tako dobrog izbornika, vrlo mi je drago da ću ga sutra vidjeti na terenu.

Luka Modrić dobio je nagradu za najboljeg igrača Europe.

- Luka je zasluženo dobio nagradu, ove godine je najbolji bio. Svi mi Hrvati se radujemo za njega, te njegove nagrade su i naše, hrvatske. Želim mu još nekoliko nagrada. Nadam se da će dobiti i Zlatnu loptu. Busquets je najbolji korektor na svijetu, privilegiran sam da ga ima u Barceloni. Modrić je pak drukčiji tip igrača, ne mogu se uspoređivati. Uh, kada bi ih mogli spojiti u jednog, hehehe - rekao je Rakitić i dodao:

- Luka je jako sretan zbog nagrade, nitko mu ništa nije poklonio. Netko će odabrati Ronalda, netko Messija, ali ponavljam, Luka je tu nagradu zaslužio. Igrači imaju bolje i lošije sezone. Za mene je Messi najbolji igrač svih vremena Messi, bez ikakvih dvojbi, no ovo je bila Lukina godina. To zna i Leo i svi koji vole nogomet. Zaslužio je nagradu za najboljeg igrača Europe, a vjerujem da će dobiti i za najboljeg igrača svijeta. Jer, bio je najbolji.

Vi ste četvrti na listi, Španjolska je deveta, znači li to da ste vi favoriti, pitao je španjolski novinar.

- Rejting često nema nikakve veze. Lijepo je da smo bolji od vas na rejtingu, ali to ne znači da ćemo vas dobiti. Pa i Nadal je bio favorit i broj jedan uoči US Opena, a nije ga osvojio. Reprezentacija Španjolske nije imala sreće protiv Rusije, odlučivali su detalji. Da su to dobili, možda bi otišli i do kraja. Iskreno, mislim da nitko nije favorit protiv Španjolske u gostima, ali mi ćemo svejedno igrati na pobjedu - rekao je Rakitić pa naglasio:

- Jako dobro poznajem španjolsku reprezentaciju, to su sve top igrači koji igraju u najboljim klubovima u Ligi prvaka. Već sam protiv Engleske vidio njegov trag. Razgovarao sam s Dalićem o Španjolskoj, jer poznajem sve igrače vrlo dobro, no teško je nešto otkriti što već ne zna Dalić. Španjolska ima 200 vrhunskih igrača, njima će biti lakše nadoknaditi Piquea, Iniestu i Silvu, nego što će nama biti zamijeniti Ćorluku, Mandžukića i Vidu. Nama je to teži udarac. Ali, vjerujem da ćemo i mi naći odlične zamjene za njih.