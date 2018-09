Čak 8,000 navijača na treningu Španjolske uoči Hrvatske, pogledajte kako je bilo

Čak 8,000 gledatelja skupilo se danas na stadionu u Elcheu kako bi pratilo trening španjolske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice s Hrvatskom u Ligi nacija.

A utakmicu s vatrenima najavio je veznjak Barcelone Sergio Busquets.

>> Pogledajte trening Španjolske

- Nepozivanje Jordija Albe? Meni on fali jer smo suigrači u reprezentaciji i Barceloni. Mislim da je on veliki igrač, nedostaje mi, ali poštujem odluku izbornika Enriquea. No, nadam se da će ga opet pozvati u reprezentaciju - rekao je Busquets pa usporedio izbornike:

- Nije tako velika razlika između igre koju je zahtijevao Lopetegui i one koju sada zahtjeva Enrique. I jedan i drugi inzistiraju na tome da što više držimo loptu, da i dalje igramo tu, ajmo reći tiki-taku. Vjerujem da je s Wembleyjem počeo jedan novi, bolji period za furiju.

Prisjetio se i Svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Ne slažem se da nije bilo dovoljno discipline u Rusiji. Previše se to naglašavalo u novinama, a atmosfera u Rusiji uopće nije bila tako loša kako neki misle. Pali smo na zadnja dva velika natjecanja, ali siguran sam da možemo opet postati najbolji.

Moguće je da će se neke utakmice Primere igrati u SAD-u.

- Želimo pronaći rješenje, nismo rekli ni da ni ne. Ali, želimo zaštiti igrače i nas same igrače. Mislim da se kuća ne gradi od krova kao što su neki htjeli.

Osvrnuo se i na nagradu za najboljeg igrača svijeta.

- Za mene je i sada i prije puno godina najbolji igrač Messi. Ne znam što točno vrednuju ljudi koji daju nagrade. Luka je neosporno velik igrač, ali ja bih nagradu dao Messiju.

Prokomentirao je Hrvatsku.

- Hrvatska je odlična reprezentacija, jako su uravnoteženi, s tim da ih ipak nose Rakitić i Modrić. Zaslužili su osvojiti SP, to je najbolji dokaz kako su dobri.