RATOČARAO ŠPANJOLCE

Prvi reket svijeta zbog ozljede morao otkazati finale Davis Cupa

ATP Finals - Turin
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 13:05

Alcaraz, čija sezona tako završava s osvojenih osam naslova, uključujući dva Grand Slama, "vratit će se u Španjolsku u utorak", izjavio je RFET

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz se zbog ozljede desne noge povukao se s finala Davis Cupa koje se igra u Bologni, dva dana prije ključnog četvrtfinalnog meča između Španjolske i Češke.

"Jako mi je žao što moram objaviti da neću moći igrati", napisao je prvi tenisač svijeta na svom X računu, objašnjavajući da ima "oteklinu na desnoj nozi" dva dana nakon što je izgubio finale Mastersa u Torinu od svog najvećeg rivala, drugog tenisača svijeta Talijana Jannika Sinnera.

Prema izjavi Španjolskog teniskog saveza (RFET), prvi tenisač svijeta pridružio se suigračima u ponedjeljak u Bologni, gdje je podvrgnut liječničkim pregledima koji su otkrili "značajno istegnuće mišića s izraženim edemom u području tetive desne noge".

Alcaraz, čija sezona tako završava s osvojenih osam naslova, uključujući dva Grand Slama, "vratit će se u Španjolsku u utorak", izjavio je RFET.

Osim Alcaraza od završnice Davis Cupa odustala su i dva najbolja talijanska igrača - Sinner i osmi igrač svijeta Lorenzo Musetti. Najbolje rangirani igrač - i jedini član top 10 - u Bologni bit će treći igrač svijeta Alexander Zverev.

U odsutnosti Alcaraza, španjolsku reprezentaciju će predvoditi Jaume Munar (ATP-36.), a David Ferrer je još odabrao Pabla Carrena (ATP-89.) i Pedra Martineza (ATP-95.), kao i specijalista za parove Marcela Granollersa.

Češka će se u pojedinačnoj konkurenciji osloniti na Jirija Lehečku (ATP-17.), Jakuba Mensika (ATP-19.) ili Tomaša Machaca (ATP-32.).

