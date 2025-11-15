Naši Portali
HRVATSKA - KOLUMBIJA 1:1

Najbolja hrvatska tenisačica poražena od Kolumbijke: Odlučivat će meč parova

Varaždin: Drugi dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 17:51

Hrvatski "broj 1" na ovom turniru, Međimurka Antonia Ružić, nije uspjela dobro ući u meč te je iskusnoj suparnici dopustila početno vodstvo od 5-0

Meč parova odlučivat će o pobjedniku susreta hrvatskih i kolumbijskih tenisačica na turniru doigravanja za plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa u varaždinskoj Areni, nakon što je Camila Osorio (WTA - 82.) s uvjerljivih 6-1, 6-3 pobijedila Antoniju Ružić (WTA - 75.) i izjednačila ukupan rezultat na 1-1.

Vodstvo hrvatskoj reprezentaciji donijela je Petra Marčinko (WTA - 117.) koja je opravdala ulogu favoritkinje i uvjerljivo svladala Yulianu Lizarazo (WTA - 744.) sa 6-3, 6-0.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Hrvatski "broj 1" na ovom turniru, Međimurka Antonia Ružić, nije uspjela dobro ući u meč te je iskusnoj suparnici dopustila početno vodstvo od 5-0. Ružić nijednom nije zadržala servis u prvom setu, a to joj je prvi put uspjelo na početku drugog seta, u kojem je povela sa 2-0 u pobudila nadu u preokret.

Kad je osvojila gem na početnom udarcu i za vodstvo 3-1, 22-godišnja hrvatska reprezentativka je tu nadu dodatno osnažila. Nažalost, Osorio se ubrzo vratila u ritam iz prvog seta, nanizala je pet gemova i za 70 minuta došla do uvjerljive pobjede.

Tako će o ukupnoj pobjedi odlučivati dvoboj parova u kojem su za hrvatsku prijavljene Jana Fett i Petra Marčinko, a za Kolumbiju Maria Perez-Garcia i Maria Torres Murcia, a izbornici imaju pravo promijeniti tu nominaciju do 15 minuta prije početka meča. 

Ključne riječi
Kolumbija Hrvatska Billie Jean King Cup Antonia Ružić

