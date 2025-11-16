Povijest iz Bola nije se ponovila u Varaždinu

Hrvatska ženska teniska reprezentacija bila je blizu uspjehu, ali na kraju će u najviši rang Billie Jean King Cupa otići Češka. Povijest se nije ponovila: u jedinom prethodnom susretu ovih dviju reprezentacija, 2002. u Bolu, u odlučujućem meču parova slavila je Hrvatska, a sada je isto to napravila Češka.

Lucie Havlíčková i Linda Nosková su sa 6:2, 3:6, 6:3 svladale Janu Fett i Petru Marčinko, u meču u kojem je naš par kod 2:2 u trećem setu propustio dvije break lopte, a do nove prilike kasnije više nije došao.

Prvi bod opet je osvojila Petra Marčinko 6:3, 7:6 (6), zabilježivši tako desetu uzastopnu pobjedu u ovom natjecanju. Protiv Nikole Bartůňkove, vršnjakinje koja također ima 19 godina (130. na WTA listi), krenula je odlično i povela 3:0.

Suvereno je držala servis do 5:3, kad je Čehinja došla do dvije break lopte, no Marčinko je osvojila taj gem, a time i set. U drugoj dionici Petra je kod 6:5 servirala za meč, izgubila taj gem, a onda je u tie breaku napravila rijetko viđen preokret: nakon 2:6 osvojila je šest poena u nizu.

- Stvarno sam ušla jako dobro u meč, bez greške, bila sam jako sigurna u sebe. Ona je bila na nivou koji nisam očekivala, igrala je jako dobro, pratila i to što sam ja tako igrala, vidjela je da mora pokazati više. Bio je jako kvalitetan meč s obje strane - rekla je Petra.

Na pitanje što je presudilo da napravi preokret u tie breaku dodala je:

- Publika! Kad sam kod 2:6 osvojila poen svi su se digli na noge, i cijeli tim, mislim da je to napravilo veliku razliku. I to što sam ostala smirena u glavi, što sam vjerovala u preokret.

Antonia Ružić je protiv Linde Noskove, 13. igračice svijeta, odigrala odličan meč, iako je izgubila 5:7, 4:6. Čehinja je osvojila prvu dionicu nakon što je Antonia bila ta koja je krenula izvrsno, vodstvom 2:0.

Čehinja je kod 5:3 servirala za set, naš prvi reket je uzvratio, ali je presudio izgubljeni gem na početnom udarcu kod 5:6. U drugom setu Antonia se vratila nakon 1:4, no do preokreta nije došla.

- Igrala sam dobro, nametnula sam se, a suparnica nije bez razloga tu gdje je. U važnim trenucima je bolje servirala. Zadovoljna sam, ovo će mi pomoći ubuduće.

Nakon poraza dan ranije sam uz pomoć tima i mojih bližnjih uspjela pokazati da mogu igrati bolje - rekla je Antonia.

U parovima je Češka krenula odlično, uzela prvi set, no u naš je sastav uzvratio i brzo poveo 5:1 u drugom. U odlučujućoj dionici Hrvatska je bila opasnija u prvom dijelu, no nakon dvije propuštene break lopte više nije zaprijetila.

Ovo je Jani Fett prvi poraz u paru u Billie Jean King Cupu, sada ima omjer 3:1.

Hrvatska će iduće sezone ponovno igrati u Prvoj skupini i ondje pokušati izboriti prolaz u doigravanje za najviši rang