Hrvatska poslije drame ostala bez plasmana u elitni razred BJK Cupa

Hrvatske tenisačice nisu uspjele izboriti plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa, one su u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini D kvalifikacijskog turnira u Varaždinu izgubile od 11-erostrukog pobjednika ovog natjecanja Češke sa 1-2 nakon što su u ključnom dvoboju parova Lucie Havličkova i Linda Noskova svladale Janu Fett i Petru Marčinko sa 6-2, 3-6, 6-3.

Nakon dva pojedinačna dvoboja rezultat je bio 1-1. Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6-3, 7-6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove, da bi potom Češkoj poravnanje donijela Linda Noskova 7-5, 6-4 uspjehom protiv Antonije Ružić.

Češki je izbornik za odlučujući susret promijenio nominaciju te je umjesto Dominike Šalkove na teren poslao 13. igračicu svijeta Noskovu.

Prvi je set protekao u dominaciji češkog para koji je čvrsto držao svoje servise dok je napravio dva "breaka", oba na servis Fett. Ipak, u drugom setu su Marčinko i Fett zaigrale mnogo bolje, odmah napravile "break", a zatim je i Fett po prvi put zadržala gem na vlastitom početnom udarcu za prednost 3-0 i to nakon što je Noskova promašila "zicer" na "break-lopti".

Hrvatski je par novim "breakom" poveo sa 5-1, ali je umalo i ispustio tu prednost. Čehinje su stigle na 5-3 i imale 15-40 za potpuni povratak, ali Marčinko je zaredala s nekoliko sjajnih poteza, spasila svoj servis i osvojila set.

U trećem setu oba su para držala servis do vodstva Češke 4-3, a onda je opet pokleknula Fett što je bilo dovoljno Čehinjama za pobjedu.

HRVATSKA - ČEŠKA 1-2

Petra Marčinko - Nikola Bartunkova 6-3, 7-6 (6)

Antonia Ružić - Linda Noskova 5-7, 4-6

Jana Fett/Petra Marčinko - Lucie Havličkova/Linda Noskova 2-6, 6-3, 3-6