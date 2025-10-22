Naši Portali
MAGDEBURG

Prvak Europe na hrvatski pogon? Inajder tvrdi da stvaraju sjajan vratarski tandem

Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir
Karlo Koret
22.10.2025.
u 15:09

Iako još nista nije potvrđeno, pretpostavlja se da bi klub ovog ljeta mogao napustiti prvi vratar Španjolac Sergey Hernandez koji bi se trebao pridružiti Barceloni

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović mogao bi uskoro postati član peterostrukog prvaka Europe i aktualnog branitelja naslova u Ligi prvaka, Magdeburga, piše bivši rukometaš, a danas agent Hen Livgot na društvenim mrežama. Za Magdeburg već nastupa jedan hrvatski vratar, Matej Mandić, pa bi njemačkog velikana u budućnosti mogao nositi hrvatski tandem.

- Pridružuje li se Dominik Kuzmanović Magdeburgu? Glasine kažu da je sve riješeno, ali situacija još uvijek nije do kraja jasna. Čeka se službena potvrda - napisao je Livgot.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Kuzmanović je od 2024. član bundesligaša Gummersbacha kojem se pridužio iz našičkog Nexea. Standardni je prvotimac i jedan od najboljih igrača šestoplasirane momčadi njemačkog prvenstva, no već ga se duže vrijeme povezuje s prelaskom u jači klub, a Magdeburg bi bio upravo to.

VEZANI ČLANCI: 

Iako još nista nije potvrđeno, pretpostavlja se da bi klub ovog ljeta mogao napustiti prvi vratar Španjolac Sergey Hernandez koji bi se trebao pridružiti Barceloni. Treći vratar momčadi je Švicarac Nikola Portner trenutačno odrađuje suspenziju zbog dopinga  zbog čega su ubrzali dolazak Mandića ovog ljeta iz Zagreba iako se on klubu trebao pridružiti tek u ljeto 2026. Postigne li se dogovor, Kuzmanović će se Magdeburgu najvjerojatnije pridružiti sljedećeg ljeta iako Portner ima ugovor do 2027.

Magdeburg je trenutačno drugoplasirana momčad Bundeslige s bodom manje, uz utakmicu manje, od vodećeg Flensburga. U Ligi prvaka su jedina stopostotna momčad skupine B nakon pet utakmica, a to je dosada uspjelo još samo berlinskom Fuchseu u skupini A.

Kupnja