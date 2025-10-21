Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMET

EHF uvodi revolucionarne promjene: Širi se Liga prvaka

EHF Men's Handball Champions League - Final - Fuchse Berlin v SC Magdeburg
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.10.2025.
u 20:51

U Europskoj ligi sljedeće sezone igrat će 32 kluba, kao i ove, ali ukidaju se kvalifikaicje za to natjecanje

Europski rukometni savez (EHF) odlučio je od sljedeće sezone povećati broj klubova u Ligi prvaka sa 16 na 24.

Iz EHF-a su dodali kako će usprkos povećanju broja klubova broj utakmica ostati jednak kako bi se poštivao međunarodni kalendar natjecanja. Prema novom formatu, klubovi će u prvoj fazi natjecanja biti podijeljeni u šest skupina od po četiri momčadi, prve dvije će se plasirati u drugi krug razigravanja po skupinama u kojem će biti podijeljeni u dvije skupine od po šest momčadi, a prva četiri sastava iz te druge faze će nastaviti natjecnaje u četvrtfinalu.

Italija na nogama zbog Modrićeve objave na Instagramu: Mnogi ostali zatečeni kada su vidjeli jedno

Pobjednici četvrtfinala izborit će odlazak na završni turnir koji će se tradicionalno igrati u Koelnu. Klubovi koji ispadnu u prvoj fazi natjecanja sele u Europsku ligu, a u osminu finala tog natjecanja preselit će i sastavi koji završe na petim mjestima u drugoj fazi razigravanja po skupinama.

"Reforma Lige prvaka je rezultat dubinskog višemjesečnog procesa u koji su bili uključeni klubovi, lige i nacionalni savezi. Razina kvalitete je toliko visoka da će natjecanje ostati vrlo kompetititivno te će povećati atraktivnost za navijače, medije i partnere", kazao je predsjednik EHF-a Michael Wiederer.

VEZANI ČLANCI: 

U Europskoj ligi sljedeće sezone igrat će 32 kluba, kao i ove, ali ukidaju se kvalifikaicje za to natjecanje.

Distribucija broja mjesta po nacionalnim savezima kako za Ligu prvaka tako i za Europsku ligu bit će određena u prosincu.

Iz EHF-a su dodali kako se reforma europskih natjecanja za rukometašice planira za sezonu 2027/28.

Ključne riječi
EHF Rukometna Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još