Protivnik žestoko bocnuo Filipa Hrgovića: 'Hoda okolo napučenih usta kao kakva instagramuša'

Najbolji hrvatski teškaš, Filip Hrgović (33), vraća se u ring ove subote u Rijadu, gdje će se sučeliti s britanskim nokauterom Davidom Adeleyeom (28). Za Hrgovića je ovo prvi meč nakon važne pobjede protiv Joea Joycea u travnju, kojom je stigao do profesionalnog omjera 18-1. Nakon što je u Engleskoj svladao domaćeg borca sudačkom odlukom, sada ga ponovno čeka izazov protiv predstavnika britanske boksačke scene, na priredbi koju predvode Moses Itauma i Dillian Whyte.

Unatoč Adeleyeovom impresivnom nokauterskom učinku, Filip Hrgović u dvoboj ulazi kao izraziti favorit. Hrvatski borac je u najavama meča isticao kako se ne radi o protivniku iz samog vrha, već o borcu kojeg bi trebao pobijediti bez većih poteškoća. S druge strane, Adeleye je pokazao poštovanje prema Hrgovićevom iskustvu, ali je istovremeno poslao poruku samopouzdanja. "On je dobar borac, ali ima dvije ruke i dvije noge, baš kao i ja. Nije Bog, nije ništa, samo još jedan čovjek", izjavio je Britanac, jasno dajući do znanja da se ne planira unaprijed predati.

Prava bura podigla se nakon Adeleyeovog gostovanja u emisiji "The Stomping Ground", gdje je na pitanje novinara podcjenjuje li ga Hrgović dao iznenađujuće oštar odgovor. Iako je prvo logično zaključio kako "Hrgović sigurno ne bi odradio kompletan trening kamp da ga ne smatra ozbiljnom prijetnjom", britanski boksač je zatim ispalio verbalni projektil koji je odjeknuo boksačkim svijetom. "Točno tako. On misli da je nešto što nije. Hoda okolo napućenih usana poput žene na Instagramu. Umišlja si da je nešto što zapravo nije", poručio je 28-godišnji teškaš, referirajući se na Hrgovićev stav i ponašanje izvan ringa.

Ova prozivka samo je dio verbalnog rata koji se zahuktao uoči borbe. Dok je Adeleye samouvjereno tvrdio kako posjeduje snagu udarca "dovoljnu da nokautira i konja", Hrgović nije ostao dužan. U svom stilu, "El Animal" je poslao zlokobnu poruku svom suparniku. "Ništa me ne impresionira kod njega. Očekujem veliki nokaut. Prvo ću mu uzeti dušu, a onda ću ga nokautirati", izjavio je Hrgović, najavljujući beskompromisan pristup u borbi koja za obojicu nosi velik ulog.

I Hrgović i Adeleye u ovaj meč ulaze s ciljem da se vrate na staze koje vode prema borbi za svjetsku titulu. Hrgović se oporavio od jedinog poraza u karijeri, od Daniela Duboisa, pobjedom nad Joyceom. Adeleye je također pretrpio samo jedan poraz, od Fabija Wardleyja, no od tada je nanizao dvije pobjede nokautom. Hrgović (18-1, 14 KO) ima prednost u iskustvu s 4 odrađene borbe više i 42 profesionalne runde više od Adeleyea (14-1, 13 KO). Također, hrvatski borac je viši i ima značajnu prednost u dosegu ruku, što će nastojati iskoristiti kako bi kontrolirao distancu u ringu.

Borba će se održati u ANB Areni u Rijadu, gradu koji je postao globalni centar najvećih boksačkih priredbi. Meč je dio "Esports World Cup Fight Weeka", a prijenos cijelog događaja bit će dostupan globalno putem streaming platforme DAZN kao Pay-Per-View događaj. Cijena za europsko tržište iznosi 19,99 eura. Uz njihov meč i glavni sraz Itaume i Whytea, program nudi i borbu za WBA titulu između Nicka Balla i Sama Goodmana. Više detalja o programu može se pronaći na portalima poput Box.live. Očekuje se da će Hrgović i Adeleye ući u ring oko 20:30 sati po našem vremenu.