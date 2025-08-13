Hrgović uoči meča zaprijetio protivniku: 'Kaznit ću ga, borio sam se s puno boljima'

Filip Hrgović (33) u subotu, 16. kolovoza, vraća se u ring protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea (28) u Rijadu. Bit će to njegov prvi nastup nakon travanjske pobjede nad Joeom Joyceom, kada je u Engleskoj slavio odlukom sudaca. U profesionalnoj karijeri Hrgović sada ima 18 pobjeda i jedan poraz, od Daniela Duboisa, a ponovno će odmjeriti snage s engleskim borcem.

U razgovoru za YouTube kanal Queensberry Promotionsa, Hrgović je poručio kako meč dočekuje opušteno: "Ovo je šetnja u parku za mene. Odradio sam dobar kamp, sve je dobro i spreman sam boriti se. Vjerujem da sam bolji boksač od njega i da ću ga kazniti unutar ringa, ali sve je moguće, ovo je boks. Vidjet ćemo u subotu što će se dogoditi, spreman sam na sve i poštujem Adeleyea. Dat ću sve od sebe."

Dodao je kako ga ne iznenađuje protivnikova odluka da prihvati borbu: "Mora prihvaćati ovakve prilike jer nema dobre pobjede u svom rezimeu. Očito se želi okušati s najboljima i ovo je njegova prilika da dođe do vrha. On vjerojatno misli kako može to napraviti, a na meni je da ga zaustavim."

Hrgović ističe da mu je ovo još jedan u nizu izazova: "Ja ovo gledam kao još jedan meč. Borio sam se s puno boljim protivnicima, jako dugo sam u boksu i ne vidim ga kao nekog velikog boksača. Ali odradio sam kamp maksimalno dobro, radio sam sve što radim inače i spreman sam na dobru borbu. Jednostavno vjerujem da sam bolji od njega."

David Adeleye u profesionalnom boksu ima omjer 13 pobjeda i jedan poraz. Posljednji nastup imao je iste večeri kad i Hrgović, kada je svladao Jeamieja Tshikevu i osvojio upražnjenu titulu britanskog prvaka u teškoj kategoriji, u meču koji je izazvao kontroverze. Cijela priredba iz Rijada, uključujući dvoboj Hrgović – Adeleye, moći će se pratiti uživo putem streaming platforme DAZN. Prijenos za europsko tržište košta 19,99 eura, uz dodatnih 10 eura za mjesečnu pretplatu.