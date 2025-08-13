Hrgović uoči meča zaprijetio protivniku: 'Kaznit ću ga, borio sam se s puno boljima'

Filip Hrgović (33) u subotu, 16. kolovoza, vraća se u ring protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea (28) u Rijadu. Bit će to njegov prvi nastup nakon travanjske pobjede nad Joeom Joyceom, kada je u Engleskoj slavio odlukom sudaca. U profesionalnoj karijeri Hrgović sada ima 18 pobjeda i jedan poraz, od Daniela Duboisa, a ponovno će odmjeriti snage s engleskim borcem.
U razgovoru za YouTube kanal Queensberry Promotionsa, Hrgović je poručio kako meč dočekuje opušteno: "Ovo je šetnja u parku za mene. Odradio sam dobar kamp, sve je dobro i spreman sam boriti se. Vjerujem da sam bolji boksač od njega i da ću ga kazniti unutar ringa, ali sve je moguće, ovo je boks. Vidjet ćemo u subotu što će se dogoditi, spreman sam na sve i poštujem Adeleyea. Dat ću sve od sebe."
Dodao je kako ga ne iznenađuje protivnikova odluka da prihvati borbu: "Mora prihvaćati ovakve prilike jer nema dobre pobjede u svom rezimeu. Očito se želi okušati s najboljima i ovo je njegova prilika da dođe do vrha. On vjerojatno misli kako može to napraviti, a na meni je da ga zaustavim."
Hrgović ističe da mu je ovo još jedan u nizu izazova: "Ja ovo gledam kao još jedan meč. Borio sam se s puno boljim protivnicima, jako dugo sam u boksu i ne vidim ga kao nekog velikog boksača. Ali odradio sam kamp maksimalno dobro, radio sam sve što radim inače i spreman sam na dobru borbu. Jednostavno vjerujem da sam bolji od njega."
David Adeleye u profesionalnom boksu ima omjer 13 pobjeda i jedan poraz. Posljednji nastup imao je iste večeri kad i Hrgović, kada je svladao Jeamieja Tshikevu i osvojio upražnjenu titulu britanskog prvaka u teškoj kategoriji, u meču koji je izazvao kontroverze. Cijela priredba iz Rijada, uključujući dvoboj Hrgović – Adeleye, moći će se pratiti uživo putem streaming platforme DAZN. Prijenos za europsko tržište košta 19,99 eura, uz dodatnih 10 eura za mjesečnu pretplatu.
Hrgović ovo dobija. Ne znam kakav bi Hrga bio s protivnicima kao što su Fabio Wardley, Efe Ajagba, Agit Kabayel, Joseph Parker i Anthony Joshua te da li bi to tih mečeva uopće moglo doći. Zapravo boks razumijem u ovom dijelu što vidim očima, ali ne razumijem promotore, meanagere, zarade od televizijskih prava. Kod Hrgovića kao laik ne vidim top kondicijsku pripremu, vidim da može primiti puno udaraca, da mu lice bude masakrirano, ali da ne pada. Nadalje, vidim dosta udaraca u potiljak protivnika, te nikako da vidim potencijal jednog udarac koji "izuva iz cipela". Svejedno, zaslužio je da ga sreća posluži da zaradi veliki novac jer je to brutalan sport koji će mu ostaviti teške posljedice na zdravlje.