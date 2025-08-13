Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA TRI DANA

Hrgović uoči meča zaprijetio protivniku: 'Kaznit ću ga, borio sam se s puno boljima'

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
13.08.2025.
u 19:20

David Adeleye u profesionalnom boksu ima omjer 13 pobjeda i jedan poraz. Posljednji nastup imao je iste večeri kad i Hrgović, kada je svladao Jeamieja Tshikevu

Filip Hrgović (33) u subotu, 16. kolovoza, vraća se u ring protiv britanskog teškaša Davida Adeleyea (28) u Rijadu. Bit će to njegov prvi nastup nakon travanjske pobjede nad Joeom Joyceom, kada je u Engleskoj slavio odlukom sudaca. U profesionalnoj karijeri Hrgović sada ima 18 pobjeda i jedan poraz, od Daniela Duboisa, a ponovno će odmjeriti snage s engleskim borcem.

U razgovoru za YouTube kanal Queensberry Promotionsa, Hrgović je poručio kako meč dočekuje opušteno: "Ovo je šetnja u parku za mene. Odradio sam dobar kamp, sve je dobro i spreman sam boriti se. Vjerujem da sam bolji boksač od njega i da ću ga kazniti unutar ringa, ali sve je moguće, ovo je boks. Vidjet ćemo u subotu što će se dogoditi, spreman sam na sve i poštujem Adeleyea. Dat ću sve od sebe."

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Joe Joyce v Filip Hrgovic
1/50

Dodao je kako ga ne iznenađuje protivnikova odluka da prihvati borbu: "Mora prihvaćati ovakve prilike jer nema dobre pobjede u svom rezimeu. Očito se želi okušati s najboljima i ovo je njegova prilika da dođe do vrha. On vjerojatno misli kako može to napraviti, a na meni je da ga zaustavim."

Hrgović ističe da mu je ovo još jedan u nizu izazova: "Ja ovo gledam kao još jedan meč. Borio sam se s puno boljim protivnicima, jako dugo sam u boksu i ne vidim ga kao nekog velikog boksača. Ali odradio sam kamp maksimalno dobro, radio sam sve što radim inače i spreman sam na dobru borbu. Jednostavno vjerujem da sam bolji od njega."

David Adeleye u profesionalnom boksu ima omjer 13 pobjeda i jedan poraz. Posljednji nastup imao je iste večeri kad i Hrgović, kada je svladao Jeamieja Tshikevu i osvojio upražnjenu titulu britanskog prvaka u teškoj kategoriji, u meču koji je izazvao kontroverze. Cijela priredba iz Rijada, uključujući dvoboj Hrgović – Adeleye, moći će se pratiti uživo putem streaming platforme DAZN. Prijenos za europsko tržište košta 19,99 eura, uz dodatnih 10 eura za mjesečnu pretplatu.

Modrić je saznao ključne vijesti za njegovu karijeru u Milanu. Konačno je riješena dilema oko Luke
Ključne riječi
Filip Hrgović Boks Borilački sport

Komentara 2

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
20:00 13.08.2025.

Hrgović ovo dobija. Ne znam kakav bi Hrga bio s protivnicima kao što su Fabio Wardley, Efe Ajagba, Agit Kabayel, Joseph Parker i Anthony Joshua te da li bi to tih mečeva uopće moglo doći. Zapravo boks razumijem u ovom dijelu što vidim očima, ali ne razumijem promotore, meanagere, zarade od televizijskih prava. Kod Hrgovića kao laik ne vidim top kondicijsku pripremu, vidim da može primiti puno udaraca, da mu lice bude masakrirano, ali da ne pada. Nadalje, vidim dosta udaraca u potiljak protivnika, te nikako da vidim potencijal jednog udarac koji "izuva iz cipela". Svejedno, zaslužio je da ga sreća posluži da zaradi veliki novac jer je to brutalan sport koji će mu ostaviti teške posljedice na zdravlje.

KU
Kujttim
19:28 13.08.2025.

Kod Hrgovića ne vidim napredak, ne vidim taj potencijal da uđe u TOP 10 jer dolaze mlađi, ali ono što je sigurno da ima talent primiti i podnijeti teške udarce. Ne znam koliko bi se on mogao kondicijski spremiti i unijeti u borbu udarce s kojima bi mogao nokautirati jeke protivnike. Inače, ovaj meč će Hrga sigurno dobiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još