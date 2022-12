'Prošli smo skupinu, a u dvije utakmice nismo zabili gol, to je čudno. Petković je pokretljiviji od Livaje'

Igor Pamić uvijek će vam ponuditi zanimljive nogometne postavke. Razgovarali smo jučer o našoj utakmici s Japanom u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Vatreni će s Japancima u osmini finala igrati od 16 sati u Al Janoubu i tražiti prolazak dalje.

Sve je jasno...

– Sve je, manje-više, jasno. Tu utakmicu doživljavam iz drukčije perspektive. Svi smo očekivali Njemačku ili Španjolsku. Japan moramo iznimno respektirati, no najvažnije je da prihvatimo ulogu favorita. Moramo biti svjesni toga da smo bolja momčad s kvalitetom, znanjem i iskustvom. Ova momčad zna pobjeđivati i zna se postaviti, bez obzira na izazove. Japan je pobijedio u dvjema utakmicama, a da ni sam ne zna kako. No nikako ne smijemo zanemariti njihov visoki postotak realizacije – počeo je Pamić.

Kažete da smo se od početka pripremali na Španjolce i Nijemce, koliko nam to može biti otegotna okolnost?

– Neće nas to poljuljati. Imali smo dovoljno vremena za pripremu. Sada se igra na ispadanje i mora se imati u vidu da utakmica može otići u produžetke. Naravno, treba riješiti sve u 90 minuta, ako bude moguće. Naši igrači znaju pobjeđivati, imamo dobro ozračje i svjesni smo individualne kvalitete koja može biti presudna u ovakvim utakmicama. U velikoj smo prednosti.

Kada stručnjaci govore o osnovnim karakteristikama ove japanske momčadi, svi se slažu da su opasni u kontrama, odnosno, reakciji po osvojenoj lopti.

– To je točno, no najviše se moramo plašiti njihova mentaliteta. Moramo biti koncentrirani jer oni se neće predavati, neće padati i borit će se do kraja. Imaju nevjerojatno samopouzdanje nakon što su pobijedili Nijemce i Španjolce, i to na kakav način. Ništa pametno nećemo kazati zaključimo li da moramo paziti na njihovu tranziciju. Ne bih ih ostavio u komfornoj situaciji cijelu utakmicu...



U kojem smislu?

– Pa sigurno će se za nas pripremati kao za Španjolsku i Njemačku. Nekada nije dovoljno samo napadati da bi pobijedio. Treba znati izvući protivnika i natjerati ga da u toj utakmici igra drukčije od onoga na što se pripremio. Oni će se sigurno pripremati za tu svoju tranziciju. Najsretniji bih bio kada bi Japan išao naprijed i izišao iz svoje komforne zone u kojoj se njegovi igrači najbolje osjećaju. Kanada je bila dobar pokazatelj, no previše su ostavili prostora da mi to ne bismo iskoristili – kaže Pamić.

Dobro, Kanada je pala na ispitu taktike, bojim se da ipak nećemo dočekati japansku nedisciplinu?

– Nama će to biti zahtjevnija utakmica, nešto kao protiv Maroka. Igram na kartu da smo protiv Maroka malo kalkulirali. Možda nikome u Hrvatskoj nije bio dobar taj remi, no po meni je to bio dobar rezultat. Japan je brz, agresivan i taktički odgovorniji. No na razini Svjetskog prvenstva dovoljno je da pukne jedan lanac, ne mora puknuti svih jedanaest. Naši bi to mogli iskoristiti. Ipak, trebamo biti iznimno oprezni.

Mi smo kvalitetniji

Bi li naša antropometrija u odnosu na japansku mogla biti prednost?

– To bi trebala biti prednost. No nisam primijetio da su Španjolci ili Nijemci, uz silnu inicijativu, napravili baš previše šansi iz prekida. Iskreno, ne bih s tim računao kao s našom velikom prednošću. Prije bih, na možda malo čudan način, apostrofirao našu kvalitetu. Mi smo prošli skupinu, a u dvije utakmice nismo zabili pogodak. To je, recimo, čudno. No možemo kazati da smo prošli skupinu, primili samo jedan pogodak, a bili smo dominantni. To je dokaz naše kvalitete.

Kada govorimo o našoj prednosti u prosječnoj visini, možda bi u igru mogli Petković ili Budimir?



– E, to je nešto drugo, složio bih se s tim. Protivničku obranu možete razbiti kontinuiranim napadom, odnosno taktičkom varijantom ili individualnom kvalitetom. Petkovića ne bih stavio samo zbog visine, već zbog činjenice da je on ipak pokretljiviji u odnosu na Marka Livaju. Jer oni će nas čekati i morat ćemo iskoristiti najmanji mogući prostor – zaključio je Pamić.