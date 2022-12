UŽIVO Vatreni se danas bore za ulazak u osam najboljih: Hrvati gledaju i u Japanu, stigao Plenković

Hrvatska nogometna reprezentacija od 16 sati igra utakmicu osmine finala protiv Japana. Nema više kalkulacija, eliminacijska je faza i na pobjedu moramo ići u svakoj utakmici Svjetskog prvenstva u Kataru. U nastavku pratimo uživo atmosferu iz Dohe.

Hrvatska i Japan utakmicu igraju od 16 sati na stadionu Al Janoub

Poznata su prva jedanaestorica s kojom Dalić traži prolaz kod Japanaca

Očekuje se nova velika podrška hrvatskih navijača

13:00 - Borac Satoshi Ishii otkrio za koga će navijati

Prije tri godine postao je hrvatski državljanin i odrekao se japanskog državljanstva. Najavio nam je utakmicu.

12:30 - Poznati portal sastavio ekipu od najboljih Hrvata i Japanaca: Upala tek dva igrača Japana

WhoScored je napravio kombinirani sastav sastavljenog od današnjih protivnika. Uvjerljivo dominiramo, naših igrača čak je devet.

12:15 - Najpopularniji zagrebački gibon predviđao je pobjednika utakmice

U Zoološki je stigao i japanski veleposlanik koji je tijekom posjeta nosio kravatu kojom dominira motiv šahovnice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.12.2022., Zagreb - Prognoziranje gibona Kenta pobjednika utakmice Hrvatske i Japana na SP-u. Prognoziranje su komentirali Iso Masato, veleposlanik Japana u Hrvatskoj i Damir Skok, ravnatelj Zooloskog vrta Grada Zagreba. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

11:30 - Vatreni igraju na najljepšem stadionu u Kataru

Hrvatska reprezentacija igrat će dvoboj osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Japana na stadionu Al Janoub, po mnogima najljepšem stadionu u Kataru.

Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - General views of the Al Janoub Stadium - Al Wakrah, Qatar, March 29, 2022. General view inside the Al Janoub Stadium, a venue for the 2022 Qatar World Cup REUTERS/Pawel Kopczynski/File Photo Photo: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

11:00 - Plenković se sastao s Dalićem

Treće kolo protiv Belgije pratili su i predsjednik Zoran Milanović i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, a premijer Plenković s ministrima to će činiti večeras u osmini finala.

10:45 - Navijači morali smanjiti zastavu

U Katar smo stigli s kockastom zastavom dugom impresivnih 200 metara. Ipak, kako bi danas stala na stadion, navijači su ju morali skratiti, a posao je obavio Indijalac s lokalne tržnice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 05.12.2022., Hotel Hilton Doha, Doha, Katar - Navijaci Hrvatske razvili su zastavu dugacku 200m na plazi ispred hotela Hilton Doha gdje je smjestena reprezentacija Hrvatske kako bi i dali podrsku pred utakmicu osmine finala SP u Qataru protiv Japana. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

10:15 - Provjerili smo što Japanci misle o Hrvatima

Veći dio Hrvata koji žive u Tokiju utakmicu osmine finala SP-a Hrvatske i Japana gledat će u restoranu Dobro, a riječ je o jedinom hrvatskom restoranu u cijelom Japanu...

9:45 - Poruka navijačica uoči susreta osmine finala

Dvije navijačice ispisale su stihove pjesme 'Hrvatska zastava' Ivana Mandića i poslikale se s porukom. Iste je stihove na Instagramu neki dan podijelio Marko Livaja.

Foto: Tomislav Dasović

9:30 - Navijači razvukli zastavu pred hotelom, izašao Lovren

Hrvatski navijači okupili se na plaži Katara pred hotelom Hilton, gdje se nalaze naši reprezentativci. Pred njih je izašao Dejan Lovren, koji je dijelio autograme.

9:00 - Dalić očitao lekciju medijima

Izbornika vatrenih uoči Japana ljuti 'natjecanje portala' u tome tko će prvi objaviti početni sastav Hrvatske.

8:45 - Kako smo dosad igrali s Japancima

S Japanom smo dosad igrali triput i ostvarili jednu pobjedu. Posljednji susret bio je na SP-u 2006., kada nas je vodio Cico Kranjčar, a kazneni udarac promašio Darijo Srna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 04.06.2005., Nacionalni stadion Vasil Levski, Sofija - Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo u Njemackoj. Bugarska - Hrvatska. Hrvatski izbornik Zlatko Cico Kranjcar, Domenico Sisgoreo i Darijo Srna. "nPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL

8:30 - Prijenos utakmice

Uz tekstualni prijenos na portalu Večernjeg lista, gdje vam donosimo i analize uživo iz studija, utakmicu ćete, naravno, moći gledati na televiziji.

8:15 - Prognoza bivšeg trenera Dinama

Vahid Halilhodžić bio je izbornik Japana pa nam otkrio kako Japanci igraju i što ga je na SP-u iznenadilo.

8:00 - Dalićevih 11

Izbornik Zlatko Dalić prelomio je i riješio zadnju dilemu u prvih 11 koji će istrčati na travnjak stadion Al Janoub. Večernji i njegov reporter iz Katara, Tomislav Dasović, doznaju sastav za današnji okršaj. Umjesto Livaje, u prvih 11 kreće Petković.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia coach Zlatko Dalic before the match REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS

7:30 - Hrvatska u odabranom društvu

Hrvatska je među samo pet reprezentacija koje su u prvom krugu Svjetskog prvenstva u Kataru primile samo jedan pogodak u tri utakmice.

7:15 - Plenković dolazi na utakmicu

Nakon što je na susretu protiv Belgije bila bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, današnjoj će nazočiti premijer Andrej Plenković.

7:00 - Dva vatrena neće konkurirati za sastav

Borna Sosa i Josip Stanišić neće biti u mogućnosti pomoći reprezentaciji u borbi protiv Japana. Stanišić je osjetio mišić, a Sosa ima temperaturu.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Belgium's Leander Dendoncker in action with Croatia's Borna Sosa REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

6:45 - Novi dan, nova podrška

Navijači Hrvatske ponovno će se okupljati u Dohi pa zajedno krenuti prema stadionu, gdje ponovno neće nedostajati sjajne atmosfere. Uživo će se javljati naš reporter Tomislav Dasović.

6:30 - Što nas danas očekuje?

U znaku vatrenih bit će i naš cijeli današnji program od tiska, društvenih mreža, weba do TV-a. Već od 7 sati pratimo zagrijavanje koje će trajati tijekom cijelog prijepodneva, uživo smo u Dohi, a iz zagrebačkog studija pripremamo vam i specijalnu emisiju.

