Hrvatski Japanac Satoshi Ishii pred navijačkim iskušenjem: Navijat ću za Hrvatsku, ali moj Japan jako poštujem

Današnja utakmica nogometnih reprezentacija Hrvatske i Japana bit će svojevrsni navijački izazov za 35-godišnjeg hrvatskog Japanca Satoshija Ishiija, olimpijskog džudaškog pobjednika iz 2008. i današnjeg MMA borca iz Cro Cop Teama koji se skrasio u Hrvatskoj.

A prije tri i pol godine izveo je živoni zaokret nemale težine. Postao je hrvatski državljanin što je, na drugoj strani te priče, značilo da se mora odreći originalnog japanskog državljanstva.

- Nažalost, Japan ne dopušta dvojno državljanstvo a ja sam odlučio živjeti u Hrvatskoj..

Hrvatskoj ovaj SP više znači

Kome će Ishii pokloniti simpatije između dviju svojih domovina - onoj originalnoj ili onoj aktualnoj? Pitali smo ga to telefonski jer je trenutno u Tokiju gdje se sprema za svoju sljedeću profesionalnu borbu?

- Puno ljudi me ovih dana pita koju ću reprezentaciju podržati pa tako i vi.

I kakav im odgovor obično Satoshi daje?

- S obzirom da sam se odlučio za hrvatsko državljanstvo, moravši se odreći japanskog, naravno da ću podržati Hrvatsku no istovremeno ću imati i veliko poštovanje prema Japanu jer ipak su to moji korijeni. Ja sam se u startu odredio za svoju novu domovinu i nisam očekivao vidjeti Japan u osmini finale jer dosad nije prolazio grupni dio natjecanja. Osim toga, Hrvatima nogomet jako puno znači cijelu godinu a u Japanu se nogomet prati sad, pričat će se o tome još možda dva-tri mjeseca, i onda će se na taj sport zaboraviti. Sve do sljedećeg Svjetskog prvenstva.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 17.06.2022., Karlovac - MMA spektakl FNC6. Glavne borbe veceri, Satoshi Ishii vs. Charlie Milner. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kada je donosio takvu odluku o promjeni državljanstva, kako je to objašnjavao svojim najbližima?

- Pitali su me moji zašto to činim i ja sam i objasnio.

Što im je rekao tada?

- Rekao sam im da je Hrvatska vrlo lijepa zemlja vrlo ugodne klime i prirodnih ljepota a Hrvati fini ljudi koji su uvijek spremni pomoći, vrlo ljubazni domaćini. Nikad nisam osjetio ni trunak nečega što bi se moglo nazvati diskriminacijom.

No, vratimo se mi na ovu navijačku priču. Ima li kakav predosjećaj uoči ovog povijesnog dvoboja za japanski nogomet?

- Moje je uvjerenje da će Hrvatska pobijediti jer je bila druga na prošlom SP-u.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 17.06.2022., Karlovac - MMA spektakl FNC6. Glavne borbe veceri, Satoshi Ishii vs. Charlie Milner. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ali to je bilo prije četiri godine i u međuvremenu se puno stvari u nogometu promijenilo?

- Istina je, ja nemam veliko znanje o nogometu i nisam mogao očekivati da će Japan dobiti i Njemačku i Španjolsku. Zapravo, to nitko nije očekivao. No, Hrvatska je bolja i od Njemačke i Španjolske.

Pitali smo Ishiija u kojem će društvu gledati ovu utakmicu? Hoće li možda otići do hrvatskog restorana "Dobro" gdje će se glasno navijati za vatrene?

- Ne, bit ću sam u svom iznajmljenom apartmanu. Sutradan imam trening a kako ova utakmica po japanskom vremenu počinje u ponoć taj termin mi ne pruža drugi izbor.

Dakle, moći će vrištati za Hrvatsku a da ga nitko ne čuje.

- Da, ha ha.

Premda sada Zagrepčanin (stanuje na Borčecu, blizu Cro Copove dvorane) priznaje da nikad nije gledao ni Hrvatsku ni Dinamo, uživo, na stadionu.

- Na nogometnoj sam utakmici u životu bio možda dvaput i to kada sam kao srednjoškolac bio u sportskom razredu i internatu pa smo svi morali ići zajedno gledati neki domaći finale.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 17.11.2019., Split - Humanitarni Jiu Jitsu & Judo seminar sa Satoshi Ishiijem. "nOlimpijski pobjednik u judu MMA borac i veliki humanitarac Satoshi Ishii odrzao jiu jitsu/judo seminar, a prihod od kotizacija biti ce proslijedjen Sportskom savezu invalida grada Splita. "nPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Koji je sport u ovom času popularniji u Japanu, nogomet ili njegov "ultimate fight" (MMA)?

- Definitivno nogomet, a najpopularniji je još uvijek bejzbol.

A što je sa sumom?

- To je tradicionalni sport koji je više kao dio kulture.Baš kao i džudo, karate, aikido, kendo...

MMA borac u profi boksu!?

Kao MMA borac Ishii iza sebe ima 38 mečeva (25 pobjeda, 12 poraza, jedan remi) kako to da se početkom siječnja odlučio nadmetati u profesionalnom boksu?

- Bit će mi to druga borba u boksu i borim se protiv jednog Korejca čije ime ne znam izgovoriti, Borim se ja i u kikboksu, u kojem već imam tri borbe i tri pobjede, i sve te vještine miksam kako bih bio što bolji borac u slobodnoj borbi. A namjera mi je osvojiti neki naslov pod hrvatskom zastavom, kao što je to svojedobno činio Cro Cop ili nedavno Ante Delija.

A Ante "Hodajuća Nevolja" Delija njegov je suvježbač iz Cro Cop Teama?

