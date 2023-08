Prosinečki još bez boda, a stiže mu Hajduk: Nije nam nimalo lako...

U 5. kolu HNL-a u goste Rudešu (stadion u Kranjčevićevoj, 18.50) dolazi Hajduk. Iako je njegova momčad i dalje bez bod(ov)a, trener Rudeša Robert Prosinečki ne očajava. Svjestan je potencijala svoje momčadi, ali i uvjeren da će dobra igra, koju su njegovi igrači prezentirali u nekim utakmicama, posebice s Osijekom i Slavenom Belupom, biti nagrađena.

- Hajduk je sad igrao utakmicu u Europi, na kraju je ispao, uz dobru igru, i sad mu je prvenstvo bitno. Nama će biti teško jer nemamo ni bod. Probat ćemo sve da dobro igramo i postignemo dobar rezultat. Imali smo i peh, trebali smo osvojiti koji bod. Radimo i dalje, vidjet ćemo u nedjelju. Hajduk je favorit, jako dobro igra. Nije nam nimalo lako - naglasio je trener Prosinečki.

U dvoboju s Varaždinom postavili ste na vrata novog vratara, umjesto Marića branio je Kralj. Hoće li tako i ostati?

- Nažalost, nekad ispada da je najlakše pokopati nekoga, ali Kralj je u utakmici s Varaždinom pokazao da je u dobroj formi i najvjerojatnije će on braniti. To su prve utakmice u Prvoj ligi za 95 posto naših igrača, igra puno djece 2004. godišta, napravili smo neke greške i zato nemamo ni boda. Ali, to je tako, ritam je drukčiji nego u Drugoj ligi, morat ćemo pričekati na pravi Rudeš. Najvažnije je da dobro izgledamo, doduše samo do 60.-70. minute, a nakon toga padamo. Je li uzrok tome fizički, psihički, ili igrači jednostavno nisu naviknuti na taj ritam, ne znam. Ali, siguran sam da će u nedjelju biti dobra utakmica, a najbitnije je da igramo muški.