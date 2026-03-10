Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPOSREDNA OPASNOST

Javio se poznati Hrvat nakon životne drame: 'Komad iranske rakete pao je pet metara od mene!'

FILE PHOTO: US urges Americans to leave Middle East amid air travel disruptions
MOHAMMED SALEM/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.03.2026.
u 16:20

– Život se koliko-toliko normalno odvija, ali osjeća se ratna psihoza. Pogođeno je i spremište iz kojeg se Doha opskrbljuje plinom, pa je i zbog toga bilo određenih teškoća. Zasad napadaju isključivo američke baze.

Situacija na Bliskom istoku svakog dana je sve gora i ne zna se kada će prestati ratno stanje, a brojni Hrvati koji žive na Arapskom poluotoku traže izlaz dok se situacija nije dodatno pogoršala. Takav slučaj dogodio se s hrvatskim rukometašem Marijem Tomićem koji se našao u neposrednoj životnoj opasnosti. Nekadašnji kružni napadač našičkog Nexea prošloga je tjedna evakuacijskim zrakoplovom, u organizaciji hrvatskog veleposlanstva u Dohi i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, napustio Katar preko Saudijske Arabije.

Našice: RK Nexe i BM Logrono La Rioja odigrali utakmicu 4. kola EHF Europske lige
23.11.2021., Nasice - Sportska dvorana OS Kralja Tomislava, EHF Europska liga, skupina C, 4. kolo, RK Nexe - BM Logrono La Rioja. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Moram pohvaliti i naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova, a samim time i Vladu Republike Hrvatske, odnosno sve koji su sudjelovali u organizaciji izlaska naših ljudi iz Katara. Sve su doista organizirali vrlo brzo i odlično. Poznato je da je zračna luka u Dohi zatvorena za komercijalne letove. Svakodnevno polijeću tek pojedini evakuacijski letovi. Naš je bio organiziran iz Rijada, iz Saudijske Arabije, odakle smo sletjeli u Zagreb. Prvi konvoj krenuo je prošloga utorka, a u njemu su prednost imale majke, djeca te starije i bolesne osobe. Mene su obavijestili da bih mogao otići u petak. No petak je bio neradni dan, trebao sam komunicirati s klubom kako bi mi dao dopuštenje za odlazak, a pitao sam se hoće li stići riješiti nam ulazne vize za Saudijsku Arabiju – poručio je za Glas Slavonije.

– Doha? Život se koliko-toliko normalno odvija, ali osjeća se ratna psihoza. Pogođeno je i spremište iz kojeg se Doha opskrbljuje plinom, pa je i zbog toga bilo određenih teškoća. Zasad napadaju isključivo američke baze. Jedna od njih udaljena je četrdesetak kilometara od Dohe i nije ugodno kada vidiš dim i čuješ eksplozije u daljini. Zasad njihov protuzračni obrambeni sustav djeluje vrlo dobro i sprečava raketne udare. Naravno, poneka raketa ipak prođe, ali veliku većinu uspiju zaustaviti. No te rakete negdje moraju pasti i raspasti se. Jedan komad rakete pao je doslovno pet metara od mene. Da me taj komad pogodio, danas vjerojatno ne bismo ovako razgovarali – rekao je Tomić.

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom
Ključne riječi
Iran rukomet Mario Tomić Katar Doha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!