Javio se poznati Hrvat nakon životne drame: 'Komad iranske rakete pao je pet metara od mene!'

Situacija na Bliskom istoku svakog dana je sve gora i ne zna se kada će prestati ratno stanje, a brojni Hrvati koji žive na Arapskom poluotoku traže izlaz dok se situacija nije dodatno pogoršala. Takav slučaj dogodio se s hrvatskim rukometašem Marijem Tomićem koji se našao u neposrednoj životnoj opasnosti. Nekadašnji kružni napadač našičkog Nexea prošloga je tjedna evakuacijskim zrakoplovom, u organizaciji hrvatskog veleposlanstva u Dohi i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, napustio Katar preko Saudijske Arabije.

23.11.2021., Nasice - Sportska dvorana OS Kralja Tomislava, EHF Europska liga, skupina C, 4. kolo, RK Nexe - BM Logrono La Rioja. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Moram pohvaliti i naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova, a samim time i Vladu Republike Hrvatske, odnosno sve koji su sudjelovali u organizaciji izlaska naših ljudi iz Katara. Sve su doista organizirali vrlo brzo i odlično. Poznato je da je zračna luka u Dohi zatvorena za komercijalne letove. Svakodnevno polijeću tek pojedini evakuacijski letovi. Naš je bio organiziran iz Rijada, iz Saudijske Arabije, odakle smo sletjeli u Zagreb. Prvi konvoj krenuo je prošloga utorka, a u njemu su prednost imale majke, djeca te starije i bolesne osobe. Mene su obavijestili da bih mogao otići u petak. No petak je bio neradni dan, trebao sam komunicirati s klubom kako bi mi dao dopuštenje za odlazak, a pitao sam se hoće li stići riješiti nam ulazne vize za Saudijsku Arabiju – poručio je za Glas Slavonije.

– Doha? Život se koliko-toliko normalno odvija, ali osjeća se ratna psihoza. Pogođeno je i spremište iz kojeg se Doha opskrbljuje plinom, pa je i zbog toga bilo određenih teškoća. Zasad napadaju isključivo američke baze. Jedna od njih udaljena je četrdesetak kilometara od Dohe i nije ugodno kada vidiš dim i čuješ eksplozije u daljini. Zasad njihov protuzračni obrambeni sustav djeluje vrlo dobro i sprečava raketne udare. Naravno, poneka raketa ipak prođe, ali veliku većinu uspiju zaustaviti. No te rakete negdje moraju pasti i raspasti se. Jedan komad rakete pao je doslovno pet metara od mene. Da me taj komad pogodio, danas vjerojatno ne bismo ovako razgovarali – rekao je Tomić.