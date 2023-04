Problem za Napoli: Ponajbolji strijelac liga petice upitan je za ključan dvoboj Lige prvaka

Tijekom reprezentativnog tjedna, dok je nastupao za svoju Nigeriju, ponajbolji strijelac u ligama petice Victor Osimhen je ozlijedio mišić nakon čega je ponajbolji igrač Napolija propustio dvije prvenstvene utakmice, protiv Milana i Leccea ovog petka gdje je Napoli s 2-1 slavio u gostima.

- S Osimhenom moramo biti jako oprezni, nadam se da će igrati protiv Milana u Ligi prvaka, ali još nismo sigurni - rekao je Luciano Spalletti, trener nogometaša Napolija.

Spalletti 💬 on Osimhen



"We need to see how he reacts to strong physical activities; so far he's done some basic jogging.



“It's difficult without him, cos he has this way of running into space, this physicality, he can draw everyone to him & create the space for his teammates.” pic.twitter.com/8ES2urfDMF