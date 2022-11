Prkačin prelomio susret s Austrijom: Nisam zaboravio igrati, a svi izbornici su na svoju stranu

Bez obzira na iznimnu šutersku večer hrvatskih vanjskih igrača i 17 trica u košu Austrije (Badžim 7, Perković 5), prijelomni trenutak te utakmice, koja je završila uvjerljivom pobjedom Hrvatske (100:75), zbio se u 12. minuti susreta. Pri vodstvu Austrijanaca 27:21.

A u tom je trenutku Filip Bundović, jedini centar u ovom sastavu reprezentacije koji igra leđima okrenut košu, napravio treći prekršaj pa ga je izbornik Petrović morao povući na klupu. Umjesto Bundovića se u igru vratio Dario Drežnjak, a Roko Prkačin se s pozicije krilnog centra pomaknuo na mjesto centra.

Poljska će biti pravi test

Već u sljedećem napadu, Prkačin je zabio polaganjem i pokrenuo preokret, a potom je osvojio jednu loptu za kontru Perkovića i Hrvatska je prodisala. Ne samo zbog Prkačinovih ubačaja (13 koševa u prvom poluvremenu) nego i zbog njegova agilnog iskakanja u branjenju suparničkog pick and rolla.

- Naše prednosti došle su do izražaja kada smo riješili njihovu pick igru, a prvi nam je smjernice u svakom slučaju pokazao Roko Prkačin - kazao je nakon utakmice u Grazu zadovoljni izbornik Aleksandar Petrović.

A spomenuti, i zadovoljni, Petrovićev izabranik ovako je prokomentirao utakmicu i svoj doprinos.

- Radim sve što treba, što izbornik od mene traži. Imam dojam da sam pridonio pobjedi. Ako ništa drugo, sudjelovao sam u podizanju energije momčadi.

Naši su košarkaši u prvoj četvrtini igrali “nespretno”, što ilustrira i osam izgubljenih lopta u driblingu i dodavanjima u tom dijelu.

- Prvo smo se morali adaptirati na igranje međusobno jer smo prvi put u ovom sastavu, a Austrija je igrala odlično pa smo imali problema. Hvala Bogu, uspjeli smo se rezultatski odvojiti i malo opustiti. No, sada moramo dva dana biti maksimalno usredotočeni na sljedećeg suparnika.

A u nedjelju u Draženov dom (20 sati) stiže Poljska, četvrta reprezentacija s posljednjeg Eurobasketa, kojom sjajno dirigira hrvatski trener Igor Miličić.

- Poljska će nam biti pravi test, da vidimo koliko trenutačno vrijedimo i koliki nam je potencijal. A riječ je o nekom novom početku reprezentacije, o momčadi koja se tek počela stvarati.

Prkačin je u reprezentaciji debitirao kod Mršića, nastavio kod Mulaomerovića a vjeru u njega iskazao je i Petrović, i to u vrijeme kada se u svom španjolskom klubu još nije izborio za svoje mjesto pod suncem.

- Važno mi je to izbornikovo povjerenje. Istina, u Gironi se borim za status, ali nisam zaboravio igrati. To je nova sredina, ali i potpuno drukčija košarka od one koju sam dosad igrao i još se nisam prilagodio. No, vjerujem da hoću uz pomoć trenera Aita koji je košarkaški akademik. Njegovo znanje je fascinantno i nekad me iznenadi koliko je sa 75 godina moderan. Inače, još čekam da povisi ton, što su svi treneri dosad radili.

Kako vam se sviđa suradnja s Aleksandrom Petrovićem?

- Svi izbornici su na svoju stranu, a s Acom je nekako drukčije. Imam osjećaj da igraču daje više prostora, no teško mi je to objasniti. Odgovara mi njegov trenerski stil. Dobar je psiholog, puno razgovara s igračima, vidi se da mu je stalo pomoći nam svima da budemo što bolji, da ne osjećamo strah dok igramo.

Na neki način se to vidjelo i po 17 trica iz 26 pokušaja.

- Da, kao da nas je napunio samopouzdanjem.

Novi početak reprezentacije

Kako ste doživjeli ispadanje Hrvatske s NBA igračima u osmini finala EP-a?

- Sve nas je to pogodilo, no to treba što prije zaboraviti. Dogodile su se promjene u HKS-u i ovo je kao neki novi početak. Kao da je počelo stvaranje nove reprezentacije.

Mnogi su ustvrdili da je šteta što Prkačin nije čuvao Markkanena, Finca koji je najjačoj Hrvatskoj u Berlinu zabio 43 koša, a dva mjeseca prije samo 19. No, tada ga je, dobrim dijelom, čuvao Prkačin.

- Ne znam bih li ga i ja taj dan uspio zaustaviti, ali imam dojam da sam mogao nešto po tom pitanju dati. Dao bih sve od sebe, pa makar nabrzaka napravio i pet prekršaja i sjedio do kraja na klupi - zaključio je.

