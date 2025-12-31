FOTO Život Mate Meštrovića u slikama: Odlazak velikog povjesničara, diplomata, novinara...

Mate Meštrović, poznat povjesničar, diplomat i novinar, preminuo je u 96. godini nakon kraće bolesti.
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Sin velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, Mate će ostati zapamćen kao jedan od onih koji su u emigraciji održavali hrvatsku političku misao živom i prepoznatljivom, istaknuo je i premijer Andrej Plenković.
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Rođen 1930. godine u Zagrebu, Mate Meštrović školovao se u domovini, a kasnije nastavio obrazovanje u Rimu, Švicarskoj i SAD-u, gdje je 1952. diplomirao na Sveučilištu Syracuse.
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Kao novinar i intelektualac, Meštrović je pisao za američke i britanske medije te hrvatski emigrantski tisak. Davao je intervjue međunarodnoj javnosti i objavio brojne knjige i članke.
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju, educirajući generacije studenata i sudjelujući na seminarima i javnim predavanjima o europskim i jugoslavenskim procesima važnim za Hrvatsku.
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Za Plenkovića je rekao: "Upoznao sam ga kao diplomata u Parizu. Supruga i ja pozvani smo na ručak kod tadašnjeg veleposlanika Mirka Galića. Tada je Plenković na mene ostavio odličan dojam zgodnog, pametnog, finog, obrazovnog i civiliziranog čovjeka koji govori strane jezike i dobro se uklapa u međunarodni ambijent. Danas se na njegovu licu vidi umor i općenito se promijenio. Ta naša politika izjede čovjeka, osim Vladimira Šeksa koji je rijetka iznimka."
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Za Hrvatsku u 40-tim kaže "Tadašnji antifašizam bio je usmjeren protiv Hitlerove Njemačke i Mussolinijeve Italije, dok je današnji više ideološki. NDH nije bila samostalna država hrvatskog naroda, već tvorevina Mussolinija i Hitlera, a neki i danas slavlje Pavelića i ustaštva vide kroz iskrivljenu povijest. Ljudi su kroz povijest vjerovali u razne laži, pa se ne treba čuditi ni današnjim obmanama."
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Bio je i urednik engleskog izdanja knjige Franje Tuđmana "Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi", čime je pridonio boljem razumijevanju hrvatske povijesti i politike u svijetu.
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Mate Meštrović ostat će upamćen kao glas Hrvatske u svijetu i osoba koja je svoj život posvetila znanju, javnom djelovanju i promicanju hrvatske povijesne i političke misli.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Privatna arhiva/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
