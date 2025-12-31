FOTO Život Mate Meštrovića u slikama: Odlazak velikog povjesničara, diplomata, novinara...

Sin velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, Mate će ostati zapamćen kao jedan od onih koji su u emigraciji održavali hrvatsku političku misao živom i prepoznatljivom, istaknuo je i premijer Andrej Plenković.
Predavao je suvremenu europsku povijest na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju, educirajući generacije studenata i sudjelujući na seminarima i javnim predavanjima o europskim i jugoslavenskim procesima važnim za Hrvatsku.
Za Plenkovića je rekao: "Upoznao sam ga kao diplomata u Parizu. Supruga i ja pozvani smo na ručak kod tadašnjeg veleposlanika Mirka Galića. Tada je Plenković na mene ostavio odličan dojam zgodnog, pametnog, finog, obrazovnog i civiliziranog čovjeka koji govori strane jezike i dobro se uklapa u međunarodni ambijent. Danas se na njegovu licu vidi umor i općenito se promijenio. Ta naša politika izjede čovjeka, osim Vladimira Šeksa koji je rijetka iznimka."
Za Hrvatsku u 40-tim kaže "Tadašnji antifašizam bio je usmjeren protiv Hitlerove Njemačke i Mussolinijeve Italije, dok je današnji više ideološki. NDH nije bila samostalna država hrvatskog naroda, već tvorevina Mussolinija i Hitlera, a neki i danas slavlje Pavelića i ustaštva vide kroz iskrivljenu povijest. Ljudi su kroz povijest vjerovali u razne laži, pa se ne treba čuditi ni današnjim obmanama."