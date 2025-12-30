Pobjednica Masterchefa otkrila nam je svoje planove: 'Želja mi je otvaranje restorana, evo kakav će biti koncept'

U spektakularnoj završnici osme sezone najpoznatijeg kulinarskog showa, nakon mjeseci izazova, uspona i padova, Hrvatska je dobila novog MasterChefa. U napetoj borbi koja je do samog kraja držala gledatelje na rubu sjedala, pobjedu je odnijela Endrina Muqaj (28), osvojivši prestižnu titulu i novčanu nagradu od 30.000 eura. U završnom dvoboju s finalistom Ottom Grundmannom presudile su nijanse, a Endrina je s ukupno 128 bodova, samo tri više od svog konkurenta, dokazala da je njezina kulinarska priča bila dovoljno snažna da osvoji strogi žiri. Endrina nije tipična profesionalka iz ugostiteljskih voda. Ova diplomirana ekonomistica iz Zagreba donedavno je radila u korporativnom svijetu, okružena brojkama i tablicama. Ipak, strast prema kuhanju, koja je tinjala od djetinjstva, postala je preglasna da bi je ignorirala. Odrasla je u ugostiteljskoj obitelji, gdje su roditelji vodili pekarnicu i kafić, a ljubav prema hrani usadila joj je baka, s kojom je još kao djevojčica, čim je narasla do visine štednjaka, pripremala obroke. Njezin put u showu bio je put učenja i guranja vlastitih granica. Od audicije, na kojoj je žiri oduševila kreativnim sendvičem, pa sve do finala, nije igrala na sigurno, već je birala rast unatoč pritisku i pogreškama.

Pobjednica ste osme sezone MasterChefa – kako biste opisali svoj put od početka do samog finala? Koji momenti su vam bili najstresniji, a koji najsretniji? Moj put kroz MasterChef bio je intenzivan, zahtjevan i emotivan, ali izuzetno vrijedan. Od samog početka sam sebi postavljala visoke standarde i često sam si znala zacrtati više nego što je realno moguće izvesti u zadanom vremenu. Upravo su mi ti trenuci bili najstresniji, kada sam imala jasnu viziju tanjura, ali sam se borila s vremenom i shvatila koliko je važno znati prilagoditi se uvjetima. S druge strane, najsretniji dio cijelog putovanja bila je sama prilika da budem dio ovog iskustva. MasterChef mi je omogućio da radim ono što volim, da se razvijam i da upoznam predivne ljude s kojima sam dijelila isto putovanje. Ta iskustva i ta poznanstva za mene su jednako vrijedna kao i sama pobjeda.

Kako su vaša obitelj i prijatelji reagirali kada su saznali za pobjedu i tko vam je bio najveća podrška tijekom ove avanture? Reakcije su bile prepune emocija, puno suza, ponosa i nevjerice. Moja obitelj i prijatelji su cijelo vrijeme vjerovali u mene, čak i onda kada sam ja sama imala trenutke sumnje. Njihova podrška bila je stalna i iskrena.

Na koje jelo iz MasterChefa ste najponosniji, a koje biste voljeli popraviti ili možda čak zaboraviti? Najponosnija sam na finalna jela jer se na njima vidi koliko sam kroz sezonu rasla i koliko sam naučila. To su tanjuri koji najbolje predstavljaju moj razvoj.

S druge strane, jelo koje bih svakako voljela ponoviti je hlap. Taj tanjur mi je ostao s gorkim okusom u ustima jer znam da sam mogla puno bolje. Danas bih mu pristupila potpuno drugačije, s više smirenosti i jasnije ideje.

S kim ste se tijekom natjecanja najviše zbližili i s kim ste ostali u kontaktu i nakon showa? Najviše sam se zbližila sa Selmom Karić. Bile smo cimerice i zajedno prolazile kroz sve uspone i padove. To prijateljstvo je preraslo show i ostalo je snažno i danas. U kontaktu sam i s drugim kandidatima jer nas veže iskustvo koje je teško ponoviti.

Koji savjeti mentora i članova žirija su vam bili najdragocjeniji i koje kritike nećete zaboraviti?

Najviše su mi značili savjeti koji su se odnosili na fokus i jasnoću tanjura, da ne pokušavam pokazati previše odjednom, nego da svaka ideja ima svoju svrhu. Posebno mi je ostao u sjećanju komentar mentora Marija Mihelja, kada je rekao da se meni u očima vidi koliko volim hranu i koliko je volim i jesti i pripremati. To mi je bilo ogromno priznanje jer dolazi od nekoga tko jako dobro zna što znači strast prema kuhanju.

Kada ste shvatili da je ljubav prema kuhači jača od ljubavi prema brojkama i koji je moment bio presudan da napustite korporacijski posao? Ljubav prema kuhanju bila je prisutna cijeli život, ali dugo sam birala sigurnost. Presudan trenutak bio je onaj kada sam shvatila da me posao u kojem sam bila više ne ispunjava, unatoč stabilnosti. Prijava u MasterChef i odluka da napustim korporacijski posao bila je hrabra, ali iskrena odluka prema sebi.

Od koga ste naslijedili ljubav prema kuhanju i koja su bila prva jela koja ste servirali obitelji? Ljubav prema kuhanju naslijedila sam od majke i bake. Prva jela koja sam pripremala bila su jednostavna poput pure sa spekom, jaja, raznih jela na žlicu. To su jela uz koja sam odrasla i koja su me naučila osnovama kuhanja i poštovanja prema hrani.



Razmišljate li o pokretanju vlastitog restorana i kakav bi koncept imao vaš restoran? Otvaranje restorana je želja, ali bez žurbe. Želim da to, kada se dogodi, bude promišljen i održiv projekt. Koncept bi bio baziran na iskrenoj hrani, kvalitetnim namirnicama i jasnom identitetu, bez pretencioznosti.

Tko vam je kulinarski uzor i kojem se poznatom chefu divite i cijenite ga?

Imam veliko poštovanje prema članovima žirija MasterChefa jer su svi redom vrhunski profesionalci od kojih sam tijekom showa izuzetno puno naučila. Osim žirija, veliko poštovanje imam i prema svim gostujućim chefovima koji su sudjelovali u showu. Svaki od njih donio je drugačiji pristup, energiju i filozofiju kuhanja.

Koje tri namirnice uvijek imate u hladnjaku? Jaja, maslac i dobar komad mesa.

Da vam iznenada dođu gosti na večeru, što biste im pripremili? Koji je vaš as u rukavu? Pripremila bih nešto jednostavno, ali kvalitetno – dobar komad mesa, sezonski prilog i desert poput tiramisua. Moj as u rukavu je upravo ta jednostavnost koja uvijek funkcionira.

Kako vidite svoju 2026. godinu i s kakvim ste željama ušli u Novu godinu? Što je bilo na vašem jelovniku? U 2026. godini želim stabilnost, daljnji razvoj i učenje. U Novu godinu sam ušla zahvalna, s jasnim ciljevima i fokusom na ono što dolazi. Na jelovniku je bila jednostavna, domaća hrana, jer za mene je to pravi luksuz.