Mlad je, ali već sad je jasno: On je jedan od najpodcjenjenijih igrača u hrvatskoj povijesti

Josipu Stanišiću tek je 25 godina, a već ga sad možemo nazivati jednim od najpodcjenjenijih hrvatskih nogometaša u povijesti. On je neupitno nogometaš svjetske klase, samo što se u njegovu slučaju to odnosi na stvari koje ne samo da nisu spektakularne nego ih u većini slučajeva mnogi i ne primjećuju. Kad u nogometnim razgovorima čujete pohvale za Stanišića, često ćete čuti rečenicu: "Pa ne bi bio prvotimac Bayerna da nije dobar igrač", no s druge strane vrlo ćete rijetko čuti precizno obrazloženje zašto je toliko dobar da bude neizostavan član prve postave jednog od najboljih nogometnih klubova na svijetu.

Sve je to i logično, upravo zbog toga što je puno jednostavnije uhvatiti se za nešto opipljivo kao što su golovi ili asistencije ili u slučaju braniča za nešto poput atraktivnog klizećeg starta ili očišćene lopte s gol-linije. Ono što Stanišić najbolje radi na terenu ne vidi se toliko u konkretnim potezima, zapravo najviše dolazi do izražaja kad ga nema na terenu. Najveće Stanišićeve kvalitete u nogometu su pozicioniranje na terenu, pozicioniranje tijela s obzirom na situaciju, predviđanje suparničkih napadačkih zamisli, te razumijevanje kada nešto treba raditi, a kada ne. Sve te kvalitete praktički je nemoguće mjeriti bilo kojim postojećim statističkim metrikama, pa i tu leži jedan od razloga zbog kojih je podcijenjen i zbog čega ga mnogi ne ubrajaju u najvišu svjetsku klasu.

Otkako je zaigrao u seniorskom nogometu, Stanišić je svake sezone bio u momčadima koje su osvajale naslov prvaka Njemačke, bio to Bayern München ili Bayer Leverkusen. Tijekom godina izgradio se od rotacijskog igrača do standardnog prvotimca. Nije 'buknuo' na sceni sa 17-18 godina i 'zaludio svijet', već se njegova priča postupno i zdravo gradila, i to na najvišoj mogućoj razini. U tome također leži jedan od razloga podcijenjenosti, a tome bismo mogli i dodati činjenicu da je riječ o polivalentnom igraču koji je uspješno odrađivao zadaće na pozicijama od stopera sve do desnog krilnog napadača. Igrači koji mogu odraditi posao na toliko različitih pozicija i u toliko različitih uloga često znaju ostati podcijenjeni, jer ih navijači u raspravama ne mogu staviti u 'jedan koš', recimo među najbolje bekove ili najbolje stopere svijeta.

– Bude li nam Stanišić zdrav, mogli bismo imati jako uspješnu sezonu – rekao je prije početka ove sezone trener Bayerna Vincent Kompany, a brojne je hvalospjeve o Josipu nizao i današnji trener Real Madrida Xabi Alonso koji ga je vodio u Leverkusenu.

Stanišić je nogometaš koji zbog svoje anticipacije događaja na terenu ne mora reagirati na situacije. Primjerice, zbog svojeg pozicioniranja ne dovodi se u situacije u kojima će morati u zadnji trenutak uklizati suparničkom igraču. On će zbog svojeg pozicioniranja vrlo vjerojatno presjeći dodavanje prije nego što uopće dođe do suparničkog igrača na njegovoj strani, ili će pak zbog toga gdje se nalazi odgovoriti napadača da uopće i pokuša proći po njegovoj strani, pa će ovaj dodati loptu unatrag. To na površinskoj razini gotovo nikada ne izgleda impresivno ili spektakularno, ali u samoj suštini zapravo je riječ o najboljem mogućem obavljanju svojeg posla.

Također, Stanišić je u posjedu nogometaš koji jako rijetko gubi lopte, a to je nešto što treneri iznimno cijene. Protiv visokog presinga igra na iznimno visokoj razini. Ne ulazi u driblinge niti radi spektakularna dodavanja, već igra vrlo pragmatičan i jednostavan nogomet s jednim ili dva dodira, čime nastavlja tempo napada svoje momčadi te se rješava suparničkog pritiska. Mnogi to danas nazivaju 'alibi' igrom, no svim trenerima na visokoj razini jasno je da ne treba svaki igrač u sustavu biti taj koji će preuzimati rizik s loptom. Stoga Stanišić ima ogromnu vrijednost u tome što neće činiti nepredvidive poteze preuzimajući rizik budući da taktički i nije predodređen za to. A treneri iznimno cijene igrača koji je svjestan vlastite uloge na terenu te iz nje gotovo nikad ne iskače.

Hrvatska može biti sretna da u svojim redovima danas ima jednog tako klasnog i pouzdanog nogometaša kao što je Josip Stanišić, a budući da je riječ o 25-godišnjaku, imat će ga još dugo.