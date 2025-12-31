Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Bivši reprezentativac

Ante Tomić bi mogao završiti karijeru u Joventutu u ljeto 2027.

Ante Tomić
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
31.12.2025.
u 18:16

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Ante Tomić, koji će za mjesec i pol dana napuniti 39 godina, rekao je da bi mogao završiti igračku karijeru u ljeto 2027. kada mu istekne ugovor u Joventutu.

"Nakon toga mislim da će ovo završiti... ali još uvijek ne znam", izjavio je Dubrovčanin u razgovoru za španjolsku radijsku postaju Onda Cero.

Tomić već 16 sezona igra na poziciji centra u Španjolskoj, a ugovor s katalonskim Joventutom veže ga na još godinu i pol dana.

"Motivira me svakodnevni boravak sa suigračima, igranje sporta koji volim i pomaganje mladima. Nije sve samo u pobjedama i porazima", odgovorio je na pitanje što ga i dalje motivira za igranje.

Za Joventut, što na katalonskom jeziku znači "mladost", igra pet i pol godina predvodeći skupinu mladih igrača među kojima je 19-godišnji hrvatski reprezentativac Michael Ružić.

"Joventut me podsjeća na moje prve korake u KK Zagrebu. To je klub koji se oslanja na mlade igrače", rekao je u Badaloni, gradiću pored Barcelone.

Tomić je iz Zagreba prešao 2010. u Real Madrid s kojim je osvojio španjolski Kup. To je ponovio još triput s Barcelonom s kojom je osvojio i prvenstvo 2014. te Superkup 2015.

Prošle sezone se našao u najboljoj petorci španjolske lige nakon uspješnih partija u crno-zelenom dresu Joventuta. Ekipa iz Badalone trenutno zauzima sedmo mjesto među 18 klubova španjolskog prvenstva.
Ključne riječi
Joventut Ante Tomić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!