Prvo ispao iz hrvatske reprezentacije, danas je kapetan: Nisam očekivao poziv 15 dana prije vjenčanja

U večerašnjoj utakmici u Grazu protiv Austrije (u 20.20) u sastavu hrvatske košarkaške reprezentacije s kapetanskom trakom na parket dvorane Raiffeisen Sportpark istrčat će Dominik Mavra. Ovom 28-godišnjem Zadraninu, razigravaču splitskih žutih, bit će to, kaže, posebna čast.

– Kada počneš trenirati košarku, sanjariš o igranju za reprezentaciju, a kada se to ostvari i pri tome dobiješ kapetansku traku, to je nešto posebno.

Trostruki prvak Europe

Mavra je za reprezentaciju prvi put zaigrao 2017. godine. A prije toga je bio član kadetske i juniorske reprezentacije koja je bila prvak Europe te klupskog juniorskog prvaka Europe Zagreba. Sve zajedno sa Šarićem i Hezonjom.

– Te 2017. igrao sam pripremne utakmice za Eurobasket na koji nisam išao. Ispao sam kao 13. igrač i bio je to čudan osjećaj.

I tada je izbornik bio Aleksandar Petrović.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

– Na koncu je na to natjecanje otišao Ivan Buva koji je, ruku na srce, tada bio jači igrač nego ja, a i momčadi je trebalo više visokih nego bekova.

Na sljedeći Eurobasket, ovogodišnji, Mavra je otputovao i odigrao neke vrlo zanimljive epizode. No prije toga je bilo i onih manje sretnih kao što je bila ona kada je Hrvatska usred Zadra izgubila od Rumunjske.

– U svim tim kvalifikacijskim ciklusima malo sam bio pa nisam. Bilo je to dosta čudno razdoblje u kojem su odgovorni za reprezentaciju lutali. Kao da nas je iznenadio taj novi Fibin sustav natjecanja. Kao da nismo znali što hoćemo.

Bivši izbornik Veljko Mršić htio ga je imati na splitskim kvalifikacijama za Olimpijske igre, ali ispriječila se ozljeda. A nije ga bilo ni godinu dana kasnije kod Mulaomerovića.

– Nisam pretpostavljao da ću dobiti poziv koji mi je stigao 15 dana prije zakazanog vjenčanja. Baš se krivo poklopilo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 30.05.2022., Kosarkaski centar Drazen Petrovic, Zagreb - HT Premier liga, prva utakmica doigravanja prvenstva Hrvatske za kosarkase, KK Cibona - KK Zadar. Dominik Mavra, Roko Prkacin Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovom prilikom Aco mu je namijenio glavnu rolu. Prvi put nakon onih epizodnih.

– Ja to ne gledam tako. Dat ću sve od sebe da mi kao momčad budemo dobri. Moramo krenuti od malih stvari i imati maksimalan pristup.

Ono čega ne bi smjelo nedostajati jest energija jer ovo je valjda najmlađa reprezentacija koju smo imali. Naime, sa svojih 28 godina Mavra je, zajedno s vršnjakom Bundovićem, najstariji.

– Doista je nekako drugačije nego u prijašnjim navratima i meni izgleda OK. Neopterećeni smo i puni energije.

Baš kao što je to bio prethodne tri u matičnom Zadru, ove sezone Mavra je stožerni igrač Splita u kojem se dobro snašao.

– Meni nije bilo teško snaći ser jer su mi liga i igrači poznati. Imali smo tu nesreću s ozljedama Đoge i Vuke pa smo spali na sedam igrača u rotaciji i to nam je najveći problem. No možemo biti zadovoljni zbog dvije pobjede u ABA ligi jer ona četiri poraza doživjeli smo od momčadi iz kruga šest najjačih u ovom natjecanju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.11.2022., Zagreb - Kosarkaski centar Drazen Petrovic. Konferencija za medije povodom okupljanja i pripreme hrvatske kosarkaske reprezentacije uoci drugog pretkvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo 2025 godine. Aleksandar Petrovic Dominik Mavra, Mateo Dreznjak. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najzadovoljniji je Zadar s četiri pobjede (4-2), a ni Cibona se ne žali na skor (3-3).

– Ja prvi nisam mislio da će naši klubovi ovako dobro stajati nakon šest kola jer proračuni su nam nikad niži. No i to pokazuje da trebamo puno više vjerovati u svoju bazu igrača jer dokazuju se neki igrači za koje se mislilo da ne mogu igrati ABA ligu.

Potvrda tome je i pobjeda Zadra u Beogradu nad deseterostruko skupljom Zvezdom.

– To je ogromno iznenađenje, pogotovo bez Božića. No dečki su ušli muški, nisu skinuli gaće pred euroligašem. Svaka čast, ovo je pomalo i povijesna pobjeda.

Sa suprugom u turizmu

Kako kapetan gleda na gostovanje kod Austrije, u trećoj pretkvalifikacijskoj utakmici za Eurobasket 2025.

– Prva dva dana naveliko smo se bavili sa sobom i svojim napadačkim i defenzivnim sustavima, no ozbiljno ćemo se pozabaviti i suparnicima. U današnjoj košarci morate biti maksimalno ozbiljni. Nema više slabih i loš pristup može ti se obiti o glavu.

Čak i prije no što je postao splitski zet, Dominik se počeo baviti turizmom. I prije no što su se vjenčali, on i djevojka Slavija iznajmljivali su sobe.

– Supruga je iz turističkog miljea i ona se brine o tom dijelu priče. U jednom starom stanu uredili smo, na hotelski način, četiri sobe i u prvoj postpandemijskoj godini to dobro ide - zaključio je Mavra.

