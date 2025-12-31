Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
USV BARAKUDA

Sve češće korištena metoda napada: Ukrajinci se okreću ovom oružju za ciljanje ruskih meta na Dnjepru

USV BARRACUDA
Foto: Screenshot/X
1/4
Autor
Dora Taslak
31.12.2025.
u 17:16

Ukrajinski USV-ovi prisilili su rusku Crnomorsku flotu da se povuče s Krima u Novorossijsk te oštetili neprijateljske vojne objekte na okupiranom Krimu i Krimski most

Tijekom gotovo četiri godine rata u Ukrajini, obje zaraćene strane izvele su niz napada dronovima. No, osim bespilotnih letjelica, koristi se i niz drugog oružja bez posade. Primjerice, The War Zone navodi kako Ukrajina proširuje svoje napade besposadnim površinskim plovilima (USV) kako bi gađala ruske ciljeve na rijeci Dnjepar i njezinim pritocima. Kijev je, naime, i ranije koristio USV-ove za napade na neprijateljske brodove i infrastrukturu. Rusija razvija vlastiti USV program, a Ukrajina je krajem prosinca objavila da je pogodila skladište za ta plovila, kako bi spriječila njihovo raspoređivanje.

Nedavno je 40. brigada obalne obrane objavila video koji prikazuje USV Barakuda kako izvodi misiju u regiji Dnipro. Video, kako su istakli Ukrajinci, prikazuje Barakudu kako prolazi kroz ušće prije nego što pogađa ruski čamac. "Besposadno plovilo 'Barakuda' izvelo je još jednu uspješnu misiju“, navela je brigada. Predstavljena 2025. godine, Barakuda je dizajnirana za izvođenje nekoliko misija, uključujući jednosmjerne napade, udare granatama te opskrbu. Tim plovilom upravlja specijalna jedinica istog imena.

Ukrajinski USV-ovi prisilili su rusku Crnomorsku flotu da se povuče s Krima u Novorossijsk te oštetili neprijateljske vojne objekte na okupiranom Krimu i Krimski most. Međutim, za razliku od ukrajinskih dalekometnih USV-ova, Barakuda nije opremljena satelitskom komunikacijom. Zbog toga, njezin je domet ograničen te je prikladna prvenstveno za misije kratkog dometa, primjerice među otocima rijeke Dnjepar. Napadi USV-om dio su borbe koja se odvija na Dnjepru otkako su Ukrajinci ponovno zauzeli grad Herson u studenome 2023. godine. Tamo, naime, niti jedna strana nije u mogućnosti pokrenuti veliki napad preko rijeke.

Ranije ove godine, Moskva je izvela napad dronom-čamcem na ukrajinski izviđački brod. To je označilo prvu potvrđenu uporabu tog oružja od strane Rusije. Osim izgradnje vlastitih plovila, Rusija je također stvorila namjenske jedinice za njihovo upravljanje. Iako nije bilo potvrđenih ruskih napada USV-ovima od kolovoza, Ukrajina ostaje zabrinuta zbog potencijala budućih udara.

"Kao dio sustavnog smanjenja vojno-ekonomskog potencijala ruskog agresora, u noći 24. prosinca jedinice Ukrajinskih obrambenih snaga izvele su uspješne udare na nekoliko neprijateljskih ciljeva. Pogođeno je skladište i mjesto održavanja besposadnih čamaca na privremeno okupiranom ukrajinskom Krimu", izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.
Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu
Ključne riječi
dronovi Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
7
VJERUJE U POBJEDU

VIDEO Putin podigao prašinu novogodišnjim obraćanjem. Pregovore uopće ne spominje, ima samo jednu poruku

Putinovo obraćanje trajalo je nešto više od tri i pol minute i u potpunosti je ostalo u okvirima prepoznatljivog formata kakav ruska javnost prati godinama. Govor je snimljen ispred noću osvijetljenog Kremlja, što je već postalo zaštitni znak ovih poruka, a sadržajno se oslanjao na teme zajedništva, vjere u budućnost i osobne odgovornosti svakog građanina za sudbinu države

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!