GORAK ROĐENDANSKI POKLON

LeBron za 41. rođendan dobio 'batine': Pistonsi razbili Lakerse, ni Dončić nije mogao pomoći

NBA: Detroit Pistons at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
31.12.2025.
u 09:30

Na ono što je možda bio i njegov posljednji rođendan kao aktivnog igrača, LeBron James je kao poklon dobio težak poraz. Detroit Pistonsi, vodeća momčad Istoka, deklasirali su Lakerse usred Los Angelesa

Crypto.com Arena priredila je poseban doček za svog idola, LeBrona Jamesa, koji je slavio 41. rođendan. Atmosfera je bila svečana, unatoč tome što stanje u Lakersima nije nimalo slavljeničko, a to se i potvrdilo u još jednom prikazu potpune nemoći. Detroit Pistonsi, vodeća momčad Istočne konferencije, doslovno su ih pregazili rezultatom 106-128 i tako pokvarili Jamesovu proslavu. Bila je to večer koja je trebala biti posvećena jednom od najvećih, no pretvorila se u gorku demonstraciju svih problema koji muče posrnulu momčad iz Los Angelesa.

LeBron je utakmicu završio sa 17 poena uz loš šut za tricu 3/10, četiri skoka i četiri asistencije. To je bilo sve od igrača koji ispisuje povijest kao najdugovječniji u NBA ligi. Njegov učinak bio je daleko od dovoljnog da nosi Lakerse koji se raspadaju po šavovima, a on sam, kao jedan od dva najveća igrača svih vremena, također je dio problema. Njegovo drugo poluvrijeme bilo je turobno, gubio je lopte, promašivao ono što inače ne promašuje, a u jednom je trenutku uputio i nerezonski šut za tri poena koji je pogodio vrh table. Njegova gorka rođendanska zabava završila je 6:45 minuta prije kraja, kada je pri rezultatu 94-109 povučen na klupu.

Nije bio raspoložen ni Luka Dončić, unatoč tome što je ubacio 30 poena. Do tog je učinka stigao uz blijed šut za tricu 3/11 i čak osam izgubljenih lopti. Zajedno, on i LeBron izgubili su 13 od ukupno 20 lopti cijele momčadi, što je nedopustivo za igrače njihova kalibra. Već je duže vrijeme vidljivo da se Dončić ne osjeća ugodno na parketu, a protiv fizički dominantne obrane kakvu imaju Pistonsi, to je bilo još izraženije. Posljednje četiri minute utakmice odgledao je s klupe, gdje je sjeo pri bolnom zaostatku od 26 poena razlike (96-122), a na parket je umjesto njega ušao Bronny James.

Momčad iz Los Angelesa sada ima četiri poraza u posljednjih pet utakmica, no dojam na terenu još je gori od samih rezultata. Iako su izostanci važnih igrača poput Austina Reavesa, Ruija Hachimure i Gabea Vincenta značajan udarac, oni ne mogu opravdati sve. Stječe se dojam da se nešto slomilo unutar svlačionice. Čini se da samo neki potez na tržištu igrača može pomoći u poboljšanju situacije, no pitanje je može li i to spasiti sezonu od potpunog kolapsa.

Lakersi su protiv Pistonsa gotovo cijelo vrijeme bili u zaostatku. Bili su potpuno nadigrani u fizičkom smislu, pogotovo u reketu, gdje su gosti iz Detroita postigli čak 74 poena. Gosti su bili precizniji i s vanjskih pozicija, pogodivši 46% šuteva za tri poena, a usto su dodali i 31 poen iz kontranapada. Bili su bolji u svakom segmentu igre, predvođeni fantastičnim Cadeom Cunninghamom, koji je bio vlasnik terena s 27 poena i 11 asistencija. Izjednačenje na 79-79 u trećoj četvrtini pokazalo se kao kratkotrajna iluzija za Lakerse. Odmah nakon toga uslijedila je serija Pistonsa 6-16 koja je otvorila ponor pod nogama momčadi iz Los Angelesa, čiji se pad nastavlja bez naznaka zaustavljanja.
