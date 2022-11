Jacque Vaughn novi trener Brooklyna

NBA momčad Brooklyn Nets potvrdila je kako je dogovorila suradnju sa Jacqueom Vaughnom koji će biti novi trener i nasljednik na toj dužnosti Stevea Nasha.

Premda su američki mediji nakon razlaza kluba i Nasha pisali da je Ime Udoka, prošlosezonski trener Bostona, prvi favorit za tu dužnost, na kraju su se u Brooklynu odlučili za dobro poznato klupsko lice koje je tamo od 2016. godine.

Kao igrač Vaughn je igrao za New Jersey Netse od 2004. do 2006. godine. Trenersku karijeru je počeo kao jedan od pomoćnika Greggu Popovichu u San Antoniju, potom je samostalno radio u Orlandu, a u Brooklynu je od 2016. godine kao pomoćnik.

Dallas Mavericks guard Luka Doncic (77) tries to control the ball as Brooklyn Nets guard Cam Thomas (24) defends during the third quarter at American Airlines Center.

Nakon odlaska Nasha u ulogu vršitelja dužnosti je uskočio 47-godišnji Vaughn. Klub nije službeno obznanio do kada je potpisan ugovor s njim, iako neki izvori govore da ugovor traje do kraja sezone 2023./24.

Brooklyn je trenutačno u donjem domu ljestvice Istočne konferencije s omjerom 4-7.

