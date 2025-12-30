Cijela Srbija je na iglama: Stigla prva informacija o stanju Nikole Jokića nakon šokantne ozljede

Bolna grimasa na licu Nikole Jokića zaledila je sve u dvorani. U završnici prvog poluvremena utakmice Denver Nuggetsa i Miami Heata, srpski je centar nakon jedne akcije pao na parket i odmah se uhvatio za lijevo koljeno. Nesretan trenutak dogodio se kada mu je suigrač Spencer Jones slučajno stao na nogu, što je uzrokovalo hiperekstenziju. Jokić se previjao od bolova, a teren je napustio šepajući uz pomoć suigrača, vidno potresen i bez mogućnosti da nastavi susret koji je do tada igrao na razini MVP-a. Prekid je došao usred još jedne Jokićeve sezone iz snova, u kojoj u prosjeku bilježi gotovo triple-double učinak s 29,6 poena, 12,2 skokova i 11 asistencija. Protiv Miamija je do trenutka ozljede već upisao 21 poen, pet skokova i osam asistencija te je bio na putu da izjednači legendarnog Oscara Robertsona po broju ostvarenih triple-doubleova u karijeri, što bi bio povijesni doseg.

Nikola Jokic has reportedly avoided a serious injury, only suffering a hyperextension in his left knee, per @meridiansportrs.



(h/t @Eurohoopsnet) pic.twitter.com/3fzPUgiMCh — Legion Hoops (@LegionHoops) December 30, 2025

Odmah nakon ozljede, u sportskoj javnosti zavladala je velika zabrinutost. Analize snimke ukazivale su na dva moguća scenarija. Povoljniji je bila hiperekstenzija koljena, dok je onaj gori, kojeg su se svi pribojavali, bilo puknuće prednjih križnih ligamenata (ACL), što bi automatski značilo i kraj sezone za trostrukog najkorisnijeg igrača lige. Cijeli košarkaški svijet s nestrpljenjem je čekao rezultate magnetske rezonancije.

Ipak, čini se da svi mogu barem djelomično odahnuti. Iako se još čekaju službene potvrde nakon detaljnih pregleda, prema neslužbenim informacijama koje je prvi objavio srpski Mozzartsport, Nikola Jokić izbjegao je najteži ishod. Navodi se kako je riječ o hiperekstenziji, a prve prognoze govore da ga čeka pauza od otprilike mjesec dana. Uzimajući u obzir početni šok i strah od višemjesečnog izbivanja, ovakav rasplet zvuči kao sjajna vijest.

Just in: Denver Nuggets' Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the three-time NBA MVP's knee ligaments are intact. pic.twitter.com/u8qLE0GDd3 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025

Pauza od mjesec dana i dalje je značajan period. Ukoliko se prognoze obistine, Jokić bi mogao propustiti čak 18 utakmica, što će biti velik test za momčad iz Colorada koja ovisi o njegovim igrama. Njegov će se izostanak itekako osjetiti, no nada da će se na parket vratiti za završnicu sezone sada je znatno veća. Konačna dijagnoza i precizniji plan oporavka bit će poznati nakon što stignu službeni rezultati magnetske rezonancije.