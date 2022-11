Acini izabranici sa 17 trica slomili nadobudne domaćine: 'Imamo samopouzdanja i sjajne navijače'

U predkvalifikacijskoj utakmici za sljedeći Eurobasket, igranoj u Grazu, Hrvatska je pobijedila Austriju sa 100:75 (48:43). U nazočnosti 500-tinjak hrvatskih navijača, pri čemu su posebno posebno glasne bila ekipe iz Novog Travnika (sjedili su iza naše klupe) i Tomislavgrada.

U ovaj susret Hrvatska je ušla sa dvije pobjede, a Austrija sa dva poraza no to se po prvoj četvrtini nije dalo primjetiti. Štoviše, uz tri trice i tri skoka u napadu, i čak deset izrotiranih igrača u prvih devet minuta, domaćini su na mali odmor, nakon prve četvrtine, otišli s prednošću od šest koševa (24:18).

Kada je ljevoruki centar Bundović koji nam je davao dubinu, prebrzo, napravio treći prekršaj, hrvatski izbornik Petrović je na peticu pomaknuo Roka Prkačina i hrvatska obrana dobila je na pokretljivosti. Uz nešto boljeg razigravača Mavru no u prvom ulazu, proradio je i hrvatski napad pa su naši u 17. minuti poveli sa 40:31. Napadački gledano, ponajviše zahvaljujući Prkačinu (13 koševa za devet minuta) ali i Darija Drežnjaka (15 koševa u prvom poluvremenu).

Nažalost, povratkom u igru sjajnog austrijskog razigravača Bogića Vujoševića (18 koševa), domaćini su uhvatili priključak pa je Hrvatska otišla na veliki odmor sa samo "plus pet" (48:43) u nadi da će zaraditi novu priliku za odvajanje.

Tek nakon što su po treći put poveli sa "plus devet" (68:59) naši su košarkaši uspjeli doći do prve dvoznamenkaste prednosti. Najprije je Prkačin zakucao na asistenciju Kapuste, a potom je na dodavanje vlastita brata (Mateo) Dario Drežnjak pogodio tricu 73:59 s kojim rezultatom se otišlo na pauzu između treće i posljednje četvrtine.

Nakon četvrte trice Perkovića naši su poveli "plus 14", a Badžim je sa svojom petom tricom Hrvatsku odveo na nedostižnih "plus 19" (86:67) u 36. minuti. No, raspoloženi Badžim tu nije stao, zabio je još dvije trice za hrvatskih "plus 28" u 38. minuti a nakon visoke pobjede kazao je:

- Iskoristio sam svoju dobru šutersku formu a i izbornik mi je vjerovao. Plan je bio da igramo agresivnu obranu, da trčimo i dođemo do lakih koševa pa smo suparnika slomili u drugom poluvremenu.

Kao što je Badžim donio svoju šutersku formu iz turskog prvenstva (u posljednjem kolu također je zabio sedam trica), tako je Dario Drežnjak u Grazu preslikao svoje odlično izdanje viđeno u Zadrovoj beogradskoj pobjedi nad Crvenom zvezdom.

- Prvi put smo igrali u ovom sastavu a mnogi od nas i sa ovako važnim uogama. Svi smo igrači slične razine i igrali smo s dosta samopuzdanja. A pomogli su i sjajni navijači. Znao sam da ćemo ih imati ali nisam ih očekivao ovoliko i ovako glasne.

U prvom poluvremenu, oba su sastava vrlo dobro šutirali trice. Austrija za 54,5 posto (6-11) a Hrvatska sa 50-postotnom uspješnošću (6-12). U nastavku je domaćinima šuterski rang pao, a Hrvati porastao na fantastičnih 65 posto (17 od 26).

Nakon uvjrerljive pobjede, u koju je Branković ugradio četiri blokade, sve je aokružio zadovoljni izbornik Aco Petrović:

- Bili smo strpljivi i agresivni. Dvaput smo mijenjali obranu na "picku" i svaka čast dečkima jer su u letu hvatali taktičke zahtjeve koje nismo stigli proći na treninzima. Austrijanci su 25 minuta igrali dobru košarku pa sam morao ići u drugu krajnost i usporavati našu igru jer je pitanje kako bismo se snašli u nekoj veliko trci. Vrijednost ove utakmice je što nismo "plakali", amortizirali smo vlastite pogreške i sa agresivnošću na vanjskim pozicijama riješili smo susret. A prvu defenzivnu smjernicu dao nam je Prkačin na petici.

Nakon što su Poljaci pobijedili Švicarce (79:64) poredak u skupini je sljedeći: 1. Hrvatska 3-0. 2. Poljska 2-1, 3. Švicarska 1-2, 4. Austrija 0-3.

Ova uvjerljiva predstava sjajna je pozivnica za domaće košarkaške poklonike da u nedjelju dođu u Draženov dom i protiv četvrtoplasirane europske reprezentacije (Poljska) podrže ovu reprezentaciju na njenom novom početku.

Austrija - Hrvatska 75:100

TEKST Raiffeisen Sport Park. Gledatelja 1500. Suci: Velikov (Bug), Karabilecen (Tur), Kukelčik (Slk).

AUSTRIJA: Vujošević18 (3-3), Guttl 2, Lohr 2, Poljak 16, Radoš 13 (7-7) _ Ersek 6 (1-1), Mbemba 6 (2-1), Kaferle 10 (2-2), Koppel, Suljanović 2, Fuchs, Lanmuller. Izbornik: Chris O'Shea

HRVATSKA: Mavra 5 (3-3), Badžim 23 , M. Drežnjak 7 (2-2), D. Drežnjak 18 (8-7), Branković 6 _ Kapusta 5 (2-2), Perković, Rudan, Prkačin 15 (6-5), Nakić, Ivišić 2 (2-2), Bundović 2. Izbornik: Aco Petrović.

Trice: Aut 11/24 (Vujošević 3), Hrv 17/26 (Badžim 7, Perković 5, D.Drežnjak 3)

Skokovi: Aut 25 (Radoš 8), Hrv 28 (Branković 5, Perković 4)

Četvrtine: 24:18, 19:30, 16:25, 16:27

