Hrvatska je daleko ispred Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, ovaj trend je nevjerojatan

Najviše, naravno, vuče Poljud, pošto je na domaćim utakmicama Hajduka prosječno po 23.723 gledatelja. No, i Maksimir je na rekordnih 10.473 gledatelja po utakmici, dok je treća najgledanija Rijeka (5538). Na četvrtom je mjestu Osijek, sigurno ne zbog dobrih igara momčadi, već ponajviše zbog najboljeg komfora kojeg pruža Opus Arena. TOP 5 u HNL-u zatvara Varaždin, na čijim je utakmicama ove sezone prosječno bilo po 3.485 gledatelja.

Koliko je taj hrvatski prvoligaški prosjek od 5.860 gledatelja po utakmici ustvari dobar najbolje se vidi kad ga se usporedi s najgledanijim ligama zemalja prostora bivše Jugoslavije. Naime, u 10 najgledanijih klubova s prostora bivše države, čak pet ih je hrvatskih. Prva dva mjesta drže Hajduk i Dinamo, treći je Partizan (8651), četvrta Crvena zvezda (8052), a potom slijede Željezničar (7475), Rijeka (5538), Osijek (5251), Sarajevo (4000), Maribor (3677) i Varaždin (3485). A taj desetoplasirani Varaždin ima bolju posjetu od najtrofejnijeg slovenskog kluba Olimpije, kao i od prvaka Celja.

Hrvatska se uvjerljivo ističe kao lider po pitanju posjećenosti. Tijekom jesenskog dijela prvenstva zabilježeno je ukupno 522.214 gledatelja, uz impresivnu popunjenost stadiona od 50,5 % te prosječnu posjećenost od 5.860 gledatelja po utakmici. Riječ je o brojkama koje značajno odskaču u regionalnim okvirima, a nastavimo li u tom ritmu i na proljeće, preći ćemo magičnu granicu od milijun gledatelja po sezoni.

Bosna i Hercegovina zauzima drugo mjesto s ukupno 255.276 gledatelja, u prosjeku 2.622 po utakmici, dok popunjenost stadiona iznosi 27,9 %, što predstavlja solidan rezultat s obzirom na kapacitete i lošiju infrastrukturu.

Srbija se nalazi na trećem mjestu s ukupno 324.251 gledateljem, u prosjeku 2.235 po utakmici te popunjenošću stadiona od 20,4posto, što potvrđuje kronični problem slabog odaziva publike unatoč relativno velikim stadionima.

Slovenija bilježi 118.531 gledatelja, s istom razinom popunjenosti stadiona kao Srbija (20,4 %), ali uz znatno niži prosjek od 1.317 gledatelja po utakmici.

Sjeverna Makedonija nalazi se pri dnu ljestvice s ukupno 67.950 gledatelja, prosječno 722 po utakmici, uz vrlo nisku popunjenost stadiona od svega 6,2 %. Najslabije brojke u regiji pak bilježi Crna Gora, s ukupno 37.290 gledatelja, u prosjeku 396 po utakmici, dok je popunjenost stadiona svega 9,9 %.

Što se Hrvatske tiče, zanimljivo je da je uzlazan trend posjećenosti kontinuirana pojava nakon Covida. Hrvatski prosjek prije Covida bio je 3700, a sada je 5.860 gledatelja po utakmici, što je u razini Češke. To je u pred-covid periodu bilo nezamislivo, da smo izjednačeni s zemljom poput Češke.. Razloga je svakako više, ali vjerojatno tri prednjače: promjene u upravljanju Dinama, neizvjesnija liga, više medijskog sadržaja i priče oko Supersport HNL-a. Uglavnom, bez značajnog ulaganju u infrastrukturu (osim stadiona u Osijeku) posjeta se udvostručila. Još kad bismo napravili nove stadione, gdje bi nam bio kraj...