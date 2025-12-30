Nikola Jokić teško se ozlijedio i previjao od bolova. Za njega je gotova sezona iz snova?

Nikola Jokić doživio je tešku ozljedu u završnici prvog poluvremena utakmice između Denver Nuggetsa i Miami Heata i sezona bi za njega mogla biti gotova.

Srpski centar srušio se na parketu držeći se za koljeno. Uz pomoć suigrača, vidno u bolovima, napustio je teren i više se nije vraćao u igru. Do trenutka ozljede Jokić je imao 21 poen, pet skokova i osam asistencija te je bio na putu da do kraja susreta izjednači Oscara Robertsona po broju triple-double učinaka u karijeri (181), čime bi se izjednačio na drugom mjestu u povijesti NBA lige.

Umjesto toga, trostruki MVP lige prerano je završio utakmicu, i to usred sezone u kojoj igra na iznimno visokoj razini. Liječnik Evan Jeffries, specijalist za sportske ozljede, na društvenoj mreži X objavio je snimku ozljede za koju tvrdi da pruža najbolji kut pregleda situacije.

"Na temelju snimke vidim dvije mogućnosti. Povoljnija opcija je hiperekstenzija koljena. Nepovoljnija je puknuće ligamenata", naveo je Jeffries.

U slučaju hiperekstenzije Jokića bi mogla čekati pauza od oko mjesec dana, dok bi u slučaju ozbiljnijeg oštećenja ligamenata sezona za njega bila završena. Konačna dijagnoza bit će poznata nakon pregleda magnetskom rezonancijom, koji je zakazan za danas.

Ozljeda je stigla u trenutku kada Jokić igra jednu od najboljih sezona u karijeri. U prosjeku postiže 29,9 poena po utakmici uz 60,4 posto šuta iz igre, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju.