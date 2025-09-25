Preminuo velikan hrvatskog sporta koji je ostavio neizbrisiv trag: 'Ovo je nenadoknadiv gubitak'

Tužne vijesti za hrvatski sport općenito stigle su iz Zagreba gdje je u 84. godini preminuo velikan hrvatske odbojke Vladimir Janković Braco. Povodom tragičnog i tužnog događaja oglasili su se zagrebačka Mladost te hrvatski odbojkaški savez na društvenim mrežama.

- U četvrtak 25. rujna u 84. godini prestalo je kucati srce najvećeg odbojkaškog erudita kojeg je Hrvatska ikada imala. Umro je Vladimir Braco Janković, odbojkaš, izv. prof. dr. sc., rođen 7. svibnja 1941. godine u Vukovaru. Nenadoknadiv je to gubitak koji naša odbojkaška obitelj nikada neće moći nadomjestiti, odlazak tako velikog stručnjaka ostavlja ogromnu prazninu - objavio je Hrvatski odbojkaški savez.

- Njegov životni put obilježila je strast prema sportu i neizmjerna predanost odbojci, kojoj je posvetio cijeli svoj život. Rođen u Vukovaru, Braco je kao vrhunski odbojkaš upisao 135 nastupa za reprezentaciju bivše države te osvojio dva zlata na Mediteranskim igrama. Dugogodišnji vrhunski igrač i trener Mladosti, ali i hrvatske reprezentacije te brojnih drugih velikih klubova i selekcija, ostavio je neizbrisiv trag na terenu, ali i izvan njega. Kao pedagog, mentor i profesor oblikovao je generacije igračica, igrača i trenera, kojima je prenosio ne samo znanje o odbojci, već i ljubav prema sportu i poštovanje prema vrijednostima koje on nosi. Odlaskom Vladimira Jankovića izgubili smo vrhunskog sportaša, učitelja i čovjeka, ali njegovo djelo i duh zauvijek ostaju u hrvatskoj odbojci - napisali su iz Mladosti.

Na Kineziološkom fakultetu radio je do odlaska u mirovinu, 2005. godine, ali odbojka je bila njegova ljubav i život te joj seposvetio do posljednjih dana. Autor je tri knjige, jednog poglavlja u knjizi te 25 znanstvenih i stručnih radova, a nalazi se na stranici Odbojkaškog saveza.